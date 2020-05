Rickenbach: Fahrunfähig zwei Autos angefahren Eine fahrunfähige Autofahrerin musste am Samstag in Rickenbach bei Wil ihren Führerausweis abgeben, nachdem sie beim Rückwärtsfahren zwei parkierte Personenwagen beschädigte.

Nicht mehr fahrfähig: Der Atemalkoholtest bei der Autofahrerin ergab 0,58 mg/l. Bild: Keystone

(kapo/tos) Am Samstag, kurz nach 17 Uhr, fuhr eine 78-jährige Autofahrerin an der Wilenstrasse in Rickenbach rückwärts in zwei parkierte Personenwagen, schreibt die Kantonspolizei. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau beurteilten die Schweizerin als fahrunfähig. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,58 mg/l.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.