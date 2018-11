Reiterin und Pferd verletzt bei Kollision mit Auto In Degersheim ist es am Samstag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Pferd gekommen. Die 65-jährige Reiterin und ihr Pferd wurden dabei leicht verletzt. Zu Zwischenfällen kam es auch in Uzwil und Wil. Hans Suter

Flawilerstrasse Degersheim: Ein Auto kollidierte mit einem Pferd. Reiterin und Ross wurden verletzt, das Auto beschädigt. (Bilder: Kapo)

Laut Polizeiangaben fuhr ein 22-jähriger Mann um 11 Uhr mit seinem Auto auf der Flawilerstrasse von Degersheim in Richtung Flawil. Vor ihm ritten zwei Reiterinnen mit ihren Pferden. Beim Überholmanöver prallte der 22-Jährige mit seinem Auto gegen die linke Seite des Pferdes der 65-jährigen Frau. Durch den Unfall wurde die Reiterin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen wurde das Pferd ebenfalls leicht verletzt. Am Unfallauto entstand ein Sachschaden von «über tausend Franken».

Zeugen gesucht nach Auseinandersetzung

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, kam es in Uzwil zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf einem 31-Jährigen die Halskette entrissen wurde. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen wurde der 31-Jährige im Bereich der Unterführung von drei männlichen Personen nach Geld gefragt. Er ging auf die Frage nicht ein und ging weiter in Richtung Perron. Die drei unbekannten Personen folgten ihm. Zwei der Verfolger wurden plötzlich handgreiflich gegen den 31-Jährigen. Dabei gelang es einem der Täter, dem 31-jährigen Mann die Halskette zu entreissen. In der Folge flüchtete die unbekannte Täterschaft in Richtung Oberuzwil. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Einer der beiden Täter, der handgreiflich wurde, trug gemäss Angaben des Geschädigten eine grüne Jacke. Der andere war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der Dritte aus dem Trio hielt sich im Hintergrund auf. Er soll eine beige Jacke getragen haben. Personen, die Angaben zur Täterschaft oder zum Hergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Uzwil, Telefon 058 229 51 30, in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Signalstrasse Wil: Dieser weisse VW Golf wurde mutwillig beschädigt.

Ebenfalls am Samstag, zwischen 14 und 23.45 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft an der Signalstrasse in Wil ein parkiertes Auto beschädigt. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen begab sich eine unbekannte Täterschaft zum parkierten Auto und schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe ein. Zudem zerkratzte die Täterschaft beide Seiten des Autos und schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf die Motorhaube ein. Dabei entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Beim beschädigten Auto handelte es sich um einen weissen VW-Golf.

Personen, die Angaben zu der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren, Telefon 058 229 81 00, in Verbindung zu setzen.