Wil/Toggenburg Die einen fliehen, die andern reisen an: Wie sich die Waldbrände auf Rhodos auf das lokale Ferienverhalten auswirken In Südeuropa brennen Wälder. Besonders betroffen ist die griechische Urlaubsinsel Rhodos. Wer Ferien dorthin gebucht hat, kann bis Ende Juli kostenlos stornieren. Einige nutzen die Möglichkeit, andere fliegen trotzdem, wie Reiseanbieter aus dem Raum Wil und Toggenburg wissen.

Mehrere Tausend Feriengäste wurden in den vergangenen Tagen aus Rhodos evakuiert. In unserer Region machten nur wenige vom Angebot einer vorzeitigen Rückkehr Gebrauch. Bild: Argyris Mantikos/AP

Sonne, Sand und Meer. Geht es um Sommerferien, stehen die Badeorte am Mittelmeer ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Schweizer Urlaubsuchenden. Dies bestätigen verschiedene Reiseanbieter im Raum Wil und Toggenburg. Entsprechend hoch ist die Zahl von Kundinnen und Kunden, die derzeit im Süden Europas weilen. Einige befinden oder befanden sich auf der von heftigen Waldbränden betroffenen Ferieninsel Rhodos.

Glück im Unglück hat Elmar Gehrig, Mitinhaber und Geschäftsführer der Thur-Reisen GmbH in Wil. Er sagt: «Wir haben keine Feriengäste vor Ort.» Und auch Stefan Schmid, Inhaber des Reisebüros Lichtensteig, lässt auf Anfrage wissen: «Momentan befinden sich keine Gäste von uns auf Rhodos.» Hingegen machten Kunden gerade auf der ebenfalls von Bränden betroffenen Nachbarinsel Korfu Ferien. Allerdings in einem Gebiet, das vom Feuer verschont geblieben ist. «Wir haben die Leute kontaktiert. Sie möchten dort bleiben.»

«Die Mehrzahl ist geblieben»

Auch Kuoni hatte «nur eine kleine Anzahl von Kunden aus dem Raum Wil/Uzwil, die sich beim Ausbruch der Waldbrände in den betroffenen Regionen befanden». Man habe unverzüglich reagiert, heisst es auf Anfrage. Zeitnah seien vor Ort eine Notfallorganisation und in der Schweiz ein rund um die Uhr erreichbares Krisenteam aufgebaut worden.

«Wer zurück wollte, konnte die Ferien abbrechen und in der Nacht von Montag auf Dienstag heimreisen. Wir haben zusammen mit ITS Coop und Edelweiss einen Sonderflug aus Rhodos durchgeführt.» Einige Dutzend Kunden der Kuoni-Marken hätten das Angebot in Anspruch genommen, die Mehrzahl aber sei geblieben. Zumal es vielerorts auf Rhodos nicht brenne.

Rhodos oder eine Alternative?

Der Sommer ist noch lang. Vielen stehen die Ferien noch bevor. Was, wenn Rhodos gebucht ist? Entschieden wird unterschiedlich. Kunden von Stefan Schmid wären am Mittwoch abgereist. «Die Ferien wurden von FTI als Reiseveranstalter kostenlos storniert», sagt er. Die betreffenden Personen flögen nun in die Türkei. Anders reagierten Gäste der Thur-Reisen GmbH. «Sie fliegen heute dennoch», sagt Elmar Gehrig. Allerdings in den Norden der Insel, eine Region, die von den Bränden nicht betroffen sei. Sie hätten auch kostenlos stornieren können. Das gelte, so Gehrig, für alle Abreisen bis Ende Juli.

Auch Kuoni ermöglicht für Abreisen bis und mit dem 30. Juli kostenfreie Stornierungen. Zudem könnten Rhodos-Pauschalkunden und auch «Nur-Hotel»-Kunden mit Abreisen ab kommenden Sonntag bis 13. August kostenlos auf eine andere Destination umbuchen. Das gelte auch für Hotels, die aktuell nicht von Waldbränden betroffen sind.

Keine Last-Minute-Schnäppchen

Thur-Reisen bietet weiterhin Ferienreisen nach Rhodos an. Wobei Elmar Gehrig einräumt, dass kurzfristig ohnehin keine Nachfrage bestehe. Kuoni hat online gar keine Last-minute-Reisen nach Rhodos aufgeschaltet. Und auch das Reisebüro Lichtensteig verzichtet «im Moment» auf entsprechende Angebote. Stefan Schmid sagt:

«Es ist doch absurd, Feriengäste in ein Land zu schicken, aus dem andere fliehen möchten.»

Stefan Schmid, Inhaber Reisebüro Lichtensteig. Bild: Urs M. Hemm (16. 7. 2019)

Und die Situation bleibe vorderhand unsicher. Für ihn gehört auch zur Beratung, die Kundinnen und Kunden über die Kostenfalle «Reiserücktritt» aufzuklären. Zwar hätten die Reiseveranstalter aktuell grosszügige Kulanzregelungen, doch laute in der Regel die Devise: Wer reisen kann, muss die Reise antreten – auch wenn es ihm zu heiss, zu kalt oder eben persönlich zu unsicher ist, sagt Schmid.

Ob die Annullation oder der Abbruch einer Reise von der Versicherung gedeckt ist, hängt übrigens von den Bedingungen der einzelnen Versicherer ab. Je nach Inhalt ist ein Waldbrand nur im Falle einer offiziellen Reisewarnung vonseiten des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) abgesichert. Und diese liegt weiterhin nicht vor.