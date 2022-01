Regionalsport Maske, 2G-plus oder Pause: So unterschiedlich trainieren und spielen die Vereine des Wiler Breitensports In den Profiligen wird momentan ohne Unterbrüche trainiert und gespielt, aber wie sehen Trainingsbetrieb und Meisterschaftspläne im Wiler Amateursport aus? Die «Wiler Zeitung» hat bei einigen Vereinen nachgefragt.

Im Spiel gegen Goldach Anfang Dezember galt für die Volleyballerinnen des STV Wil noch die 3G-Regel. Das hat sich mittlerweile geändert. Bild: PD

Donnerstagabend, kurz vor acht Uhr. Die 2.-Liga-Damenmannschaft des STV Wil Volleyball steht vor der Turnhalle und jemand stellt die Frage: «Haben alle das Plus oder müssen wir heute wieder mit Maske trainieren?» Die Schutzmassnahmen für Spieler und Trainer im Breitensport müssen aktuell strikt eingehalten werden. Doch was genau gilt es für Amateurvereine zu beachten und gibt es bei gewissen Sportarten Unterschiede?

Manche Sicherheitsvorgaben von Vereinen und Verbänden unterscheiden sich durchaus. Hatte der Regionalverband Nordostschweiz (RVNO) zusammen mit Swiss Volley entschieden, dass die Meisterschaft im Januar ganz normal weitergeführt wird, entschied sich Swiss Unihockey dazu, die Saison bis Mitte Februar zu pausieren.

Meisterschaftsspiele mit 2G und Maskenpflicht

Damit die Saison weitergeführt werden konnte, gab Swiss Volley vor, dass Training und Spiele grundsätzlich mit 2G und Maskenpflicht für Spieler, Trainer und Schiedsrichter durchgeführt werden. Wenn beide Mannschaften damit einverstanden sind, darf das Spiel auch 2G-plus durchgeführt und die Maske kann weggelassen werden.

Was im Volleyball zum Trainingsalltag gehört, ist bei anderen Vereinen undenkbar. «In einer internen Vereinsumfrage zeigte sich deutlich, dass wir nicht mit Maske trainieren werden. Da unsere Meisterschaft noch bis zum 12. Februar unterbrochen ist und die Fallzahlen Anfang Januar sehr hoch waren, haben wir den Trainingsbetrieb im neuen Jahr bis anhin ruhen lassen», sagt Timon Kobelt vom UHC Black Barons und ergänzt:

«Falls wir das Training wieder aufnehmen, müssen alle Spielerinnen und Spieler den Status 2G-plus haben, damit wir auf die Maske verzichten können.»

Ähnlich haben sich die Handballer entschieden. Philipp Leppla vom KTV Wil sagt: «Viele Vereinsmitglieder haben sich beim Vorstand gemeldet und mitgeteilt, dass man unbedingt wieder in die Halle möchte, um für die nächsten Meisterschaftsspiele im Februar bereit zu sein. Deshalb müssen momentan alle Spieler 2G-plus haben, um trainieren zu können.»

Verliert der Breitensport seine Mitglieder?

Auch das Training beim Eishockeyklub Wil wird momentan 2G-plus durchgeführt. Kevin Schüepp, Trainer der 1.-Liga-Mannschaft sagt: «In erster Linie steht die Gesundheit im Vordergrund. Natürlich ist es nicht optimal, wenn sich die Spieler vor jedem Training testen müssen, um ihrem Hobby nachgehen zu dürfen, aber wir halten uns beim EC Wil an die Vorgaben des Verbandes und des BAG.» Schüepp äussert aber Bedenken für den gesamten Amateursport:

«Ich befürchte, dass sich Ungeimpfte bei den aktuellen Massnahmen von ihrem Hobby distanzieren und der Breitensport Spieler verliert. Das ist keine schöne Entwicklung – egal in welcher Sportart.»

Abschliessend kann gesagt werden, dass im Amateursport Uneinigkeit herrscht. Zwar gibt das BAG die Grundregeln vor, aber die einzelnen Verbände interpretieren und gewichten diese unterschiedlich. So ist zum Beispiel die Eishockeysaison unterbrochen worden und in anderen Sportarten wird munter weitergespielt, als gäbe es keine Pandemie. Einheitliche Regeln, welche für alle Schweizer Amateursportarten gelten, wären sicher nicht fehl am Platz.