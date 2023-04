Regionalfussball Zwei knappe Siege: Die Frauen des FC Wil und die Wiler U20-Nachwuchsmannschaft gewinnen ihre Spiele mit einem Tor Unterschied Der FC Wil Frauen gewinnt gegen den Tabellenletzten Lugano mit 1:0 und bleibt weiterhin auf dem vierten Platz der Nationalliga B. Es war der dritte Sieg in Folge für das Team von Trainer Florian Holenstein. Die U20 des FC Wil bezwingt ebenfalls das Schlusslicht der 2. Liga interregional Amriswil mit 2:1.

Eliane Graf sorgte mit ihrem Tor gegen Lugano für den dritten Wiler Sieg in Folge. Bild: Michel Canonica

Der FC Wil Frauen hat definitiv aus seiner Negativspirale in der Nationalliga B rausgefunden. Nach fünf Niederlagen hintereinander konnte gegen Sion vor zwei Wochen die Negativserie beendet und eine Siegesserie gestartet werden. Denn mit dem 1:0-Sieg gegen das Schlusslicht Lugano holten die Wiler Fussballerinnen den dritten Sieg in Folge.

Dafür sorgte Eliane Graf in der 61. Minute. Die Mittelfeldspielerin konnte Chiara Baselgia im Tor des FC Lugano bezwingen und erzielte gleichzeitig den Siegtreffer gegen das Schlusslicht der NLB. Die Tessinerinnen bleiben damit mit sieben Punkten auf dem letzten Platz. Wil führt nach wie vor das Tabellenmittelfeld einen Punkt vor Schlieren an.

Der Abstand zu den Aufstiegsplätzen ist aber zu hoch, als dass sich Wil in diese Richtung noch Hoffnung machen könnte. Das Team von Trainer Florian Holenstein steht nun bei sieben Siegen, sieben Niederlagen und hat zweimal die Punkte geteilt. Keine schlechte Ausbeute für einen Aufsteiger. In zwei Wochen empfängt Wil den Tabellenvorletzten Biel-Bienne im Stadion Bergholz.

Auch FC Wil U20 mit knappem Sieg

Einen Tag nach dem Spiel des FC Wil Frauen spielte die U20-Nachwuchsmannschaft der Wiler im Bergholz. Für das Team von Trainer Fabinho ging es ebenfalls mit Amriswil gegen das Schlusslicht der 2. Liga interregional. Im Hinspiel teilten sich die beiden Teams die Punkte.

Im Rückspiel wollten die Wiler dem Tabellenletzten keine Geschenke machen. Dementsprechend aktiv starteten die Äbtestädter in die Partie. Das erste Tor machten aber die Gäste. Dario Kessler konnte in der 23. Minute einen Fehler von Wil-Torhüter Leutrim Pali ausnutzen und auf 1:0 für Amriswil stellen. Die Wiler konnten kurz vor Ende der ersten Hälfte antworten. Fabio Renna traf nach Zuspiel von Jan Hagmann zum viel umjubelten 1:1.

Obwohl die Wiler U20 der klare Favorit war, konnte die Fabinho-Elf in dieser Partie gegen das Schlusslicht spielerisch nicht überzeugen. Deshalb musste sich Wil bis in die Schlussphase gedulden, bevor die Entscheidung fiel. Nach einem Eckball von Renna stand Arlind Gashi goldrichtig. Er schob die Kugel am Thurgauer Torhüter vorbei und feierte zusammen mit der Mannschaft das 2:1-Schlussresultat.

Bereits am Donnerstag geht es weiter

Mit diesem Sieg festigt der FC Wil U20 drei Punkte vor Bazenheid den fünften Tabellenplatz. Die Toggenburger waren an diesem Wochenende nicht im Einsatz. Sie treffen am Donnerstag auswärts auf Chur. Die Wiler U20 gastiert ebenfalls am Donnerstag beim FC Rorschach-Goldach.