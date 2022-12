Regionalfussball «Wir wissen jetzt, dass wir jeden schlagen können»: FC-Uzwil-Trainer Markus Wanner sieht Top-7-Platzierung als realistisch an Nach 16 Spielen in der 1. Liga hat der FC Uzwil 19 Punkte auf dem Konto und überwintert auf Rang neun. Wie zufrieden ist man mit dem Gezeigten beim FC Uzwil und was muss auf die Rückrunde geändert werden, damit man das Saisonziel Ligaerhalt erreicht? Trainer Markus Wanner gibt Auskunft.

Ensar Hajrovic (in Blau), hier im Zweikampf mit Nicolas Eberle vom FC Gossau, ist mit sieben Toren Uzwils bester Torschütze. Bild: Michel Canonica

Ein bisschen mehr als die Hälfte der Saison ist durch. Der FC Uzwil grüsst in seiner zweiten 1.-Liga-Saison nach dem Aufstieg von Rang neun. Grundsätzlich keine schlechte Platzierung, aber der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt gerade mal vier Punkte.

Übungsleiter Markus Wanner ist mit seiner ersten Saisonhälfte als Uzwiler Cheftrainer aber durchaus zufrieden: «Es ist klar, dass es mit einem neuen Trainer und einigen neuen Spielern Zeit braucht, sich zu finden. Ich denke aber, wir haben das bisher gut gemacht und sind auch mit schlechten Phasen gut umgegangen.»

Uzwil kann noch weiter an der Konstanz arbeiten

Uzwil konnte bisher fünf Siege feiern, teilte viermal die Punkte und musste sich siebenmal geschlagen geben – eine ausgeglichene Statistik. Das hat für Wanner hauptsächlich zwei Gründe: «Die Konstanz ist das Allerwichtigste. Manchmal haben wir sehr gute Spiele gezeigt, manchmal aber auch genau das Gegenteil. Da müssen wir versuchen, uns in der Mitte einzupendeln.» Er ergänzt:

Uzwil-Trainer Markus Wanner. Bild: PD

«Die Liga ist sehr ausgeglichen. Manche Teams liegen einem besser als andere. Wir haben zum Beispiel gegen den Leader gewonnen und gegen das Schlusslicht verloren.»

Der FC Uzwil ist weiterhin auf der Suche nach der Konstanz, konnte sich in dieser Kategorie aber schon verbessern. Zeigte man Anfang Saison oft nur eine Halbzeit guten Fussball, sind es jetzt schon 60 bis 80 Minuten, aber für Wanner ist klar: «Hier können wir sicher noch mehr rausholen. In der Winterpause ist, anders als noch im Sommer, auch niemand in den Ferien.» Somit könne man sich als komplettes Team gut vorbereiten und an Abstimmungsproblemen und Automatismen arbeiten.

Zur Punkteausbeute meint der Trainer: «Mein Ziel war es, mit 20 Punkten in die Winterpause zu gehen. Das haben wir mit 19 geholten Zählern knapp verpasst, aber diese Anzahl Punkte kann man in der Rückrunde sicher bestätigen, wenn nicht sogar übertreffen.» Ein Platz unter den sieben besten Teams der Liga sei noch immer möglich. Auf die Frage, warum Wanner das Gefühl hat, dass Uzwil noch mehr erreichen kann, sagt er:

«Wir haben in der Hinrunde gegen jeden Gegner einmal gespielt, teilweise gute und weniger gute Leistungen gezeigt. Aber: Wir wissen jetzt, dass wir jeden schlagen können.»

Der Trainer schweigt über allfällige Transfers

Im Winter könne sich Uzwil überall noch verbessern, aber vor allem defensiv habe man noch einige Baustellen, meint Wanner. Ob und wie aktiv der FC Uzwil auf dem Transfermarkt sein wird, wollte der ehemalige FCSG-Profi nicht verraten. «Wir halten Augen und Ohren offen, ob es in unteren Ligen Spieler gibt, die sich für Höheres empfohlen haben», so Wanner.

Das Fanionteam des FC Uzwil befindet sich momentan in den Winterferien. Am 4. Januar wird der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Ende Januar beginnt die Testspielphase, die Mitte Februar mit dem Test gegen Winterthur II endet. Eine Woche später startet Uzwil mit dem Heimspiel gegen Taverne in die Rückrunde.