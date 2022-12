Regionalfussball «Wir sind in der Liga angekommen»: Trotz einer 1:9-Klatsche gegen Zürich U21 überwintert der FC Wil Frauen in der NLB auf dem starken vierten Rang Es ist die zweite 1:9-Pleite innert weniger Wochen. Die Frauen des FC Wil müssen sich nach dem Cup-Achtelfinal gegen Servette Genf auch gegen NLB-Spitzenreiter Zürich U21 mit 1:9 geschlagen geben. Trotzdem zeigte Wil eine gute erste Saisonhälfte und überwintert verdient auf dem vierten Platz.

Fabienne Lämmler (rechts) ist mit vier Toren beste Wiler Torschützin der laufenden Saison. Bild: Reto Martin

«Gegen Zürich haben wir kein gutes Spiel gemacht», sagte Wil-Trainer Florian Holenstein nach der 1:9-Pleite gegen den Tabellenführer. «Wir haben irgendwie nicht ins Spiel gefunden, und nach der langen Hinrunde war die Luft etwas raus.»

Die Niederlage war das letzte Spiel vor der Winterpause für die Wiler Fussballerinnen, die bisher eine gute erste Saisonhälfte gezeigt haben. «Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Klar war die U21 des FC Zürich auch gut und hat einige junge Spielerinnen aus der ersten Mannschaft dabeigehabt, aber viel gibt es zu diesem Spiel eigentlich nicht zu sagen», so Holenstein.

Spiel schon in der ersten Halbzeit entschieden

Bereits nach 30 Minuten stand es schon 4:0 für das U21-Team des FC Zürich. Die Partie war schon entschieden. Aber kurz vor der Pause konnte Wil dann das 1:4 erzielen. Nach einem Eckball stand Andrea Nigg goldrichtig und erzielte das einzige Wiler Tor in diesem Spiel. Nach dem Seitenwechsel brauchten die Zürcherinnen nicht lange, um das 5:1 zu erzielen. «Danach ging irgendwie fast jeder Schuss rein. So kam es zum deutlichen 1:9-Schlussresultat», meinte Holenstein.

Aber auch wenn das letzte Spiel vor der Winterpause kein gutes aus Sicht der Wilerinnen war, kann der Aufsteiger zufrieden auf die erste Saisonhälfte in der Nationalliga B zurückschauen. Der Wiler Trainer sagt dazu:

«Bis auf die letzten paar Spiele haben wir gute Leistungen gezeigt und konnten auch mit starken Gegnern mithalten. Wir sind in der Liga definitiv angekommen.»

Schon vor der Saison wusste Holenstein, dass der FC Wil nicht das schlechteste Team der NLB sein wird. Nun überwintert man mit 14 Punkten aus zehn Spielen auf dem starken vierten Tabellenrang. «Das ist eine wirklich gute Platzierung, und darauf dürfen wir stolz sein,» sagte der Übungsleiter und ergänzte: «Die Punkte, die wir auf dem Konto haben, haben wir uns auch verdient. Ich denke, in der Rückrunde können wir diese Anzahl sicher bestätigen.»

Als Aufsteiger auf Platz vier

Wil steht verdient so weit oben in der Tabelle. Denn die einzigen Spiele, die verloren gingen, waren Duelle gegen die besten drei Teams der Liga. Zürich, Sion und Thun liefern sich einen Dreikampf um den Aufstieg. Der Viertplatzierte Wil hat zehn Punkte Rückstand auf den Dritten Thun. «Wir stehen ungefähr dort, wo wir hingehören. Als Aufsteiger die Hinrunde auf dem vierten Platz abzuschliessen, ist sicher nicht schlecht. Wir wollen auch in der zweiten Saisonhälfte zeigen, dass wir in diese Liga gehören», so Holenstein.

Trotzdem bleibt der Trainer bescheiden und sagt, dass das Saisonziel immer noch der Ligaerhalt sei. Man wolle sich einfach als Team weiterentwickeln, besser werden und schauen, wo der Weg hinführt. Für ihn muss sich Wil vor allem in einer Angelegenheit noch steigern: «Wenn wir gegen starke Teams spielen, müssen wir einfach defensiv stabil stehen und diszipliniert verteidigen. Wenn wir das hinkriegen, dann können wir auch mal ein gutes Team schlagen.»

Wil testet gegen den FC St.Gallen

Nun geht es für das Frauenteam des FC Wil erst einmal in die Winterpause. Am 9. Januar nehmen die Äbtestädterinnen wieder das Training auf. Am 20. Januar steht dann das erste Trainingsspiel auf dem Programm. Der FC Wil Frauen testet gegen das Super-League-Team des FC St.Gallen. Ende Februar beginnt die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel in Solothurn. «Wir wollen auch dort wieder zeigen, was wir können, und unsere Leistung aus der Hinrunde bestätigen. Ich bin überzeugt, dass wir das können», meint Holenstein.