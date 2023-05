Regionalfussball Wieder auf einem Abstiegsplatz: Der FC Uzwil kassiert gegen Lugano II eine Klatsche und würde Stand jetzt aus der 1. Liga absteigen An diesem Spieltag in der 1. Liga lief fast alles gegen den FC Uzwil. Während er gegen den Tabellenzweiten Lugano II mit 0:4 untergeht, gewinnt Eschen/Mauren gegen Tuggen. Damit steht Uzwil wieder auf einem Abstiegsplatz. Weil die anderen Tabellenvorletzten der Gruppe 1 und 2 Martigny und Muri drei Punkte holen konnte, stünden die Uzwiler momentan als Absteiger fest.

Robin Wirth (links) und der FC Uzwil müssen auswärts gegen Lugano II eine herbe Packung in Kauf nehmen. Lukas Tannò

Auf den FC Uzwil kommen schwierige Wochen zu. Drei Spieltage vor Schluss rutscht Uzwil auf den vorletzten Tabellenrang, weil er auswärts gegen die zweiten Mannschaft des FC Lugano mit 0:4 unter die Räder kam. Die Tessiner revanchierten sich damit fürs Hinspiel. In der Vorrunde gewann der FC Uzwil gegen Lugano II - damals noch Tabellenführer - überraschend mit 4:0.

Das Skore für Lugano eröffnete in der 11. Minute Marko Basic. Nach einer guten halben Stunde baute Niccolo Spinelli die Führung aus. Uzwil-Trainer Markus Wanner sagte zur Leistung seines Teams: «Wir gehen wieder einmal nach einem Standard in Rückstand. Danach haben wir aber eine gute Reaktion gezeigt. Der Ausgleichstreffer durch Moser wurde vom Unparteiischen wegen eines vermeintlichen Handspiels nicht gegeben.»

Nach der Pause schaffte Uzwil nicht mehr die Wende. Die Luganesi stellten in der 50. und 86. Minute noch auf 4:0. «In Lugano zu verlieren, ist sicher keine Schande. Aber ich habe teilweise das Gefühl, dass mein Team bereits mit der Einstellung ins Spiel geht, dass nichts zu holen ist. So kann man natürlich nicht gewinnen», meinte Wanner.

Alles gegen Uzwil gelaufen

Fast ärgerlicher für Uzwil waren aber die Resultate auf den anderen Fussballplätzen. Der direkte Abstiegskonkurrent Eschen/Mauren schaffte gegen das favorisierte Tuggen den Exploit und gewann mit 1:0. Uzwil steht also drei Spiele vor Saisonende mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer wieder auf einem Abstiegsplatz.

Da es in dieser Saison aus der 1. Liga aber nur fünf anstatt sechs Absteiger gibt, würde sogar der vorletzte Tabellenrang zum Ligaerhalt reichen. Aber eben nur, wenn Uzwil der beste Vorletzte aller drei Gruppen wäre. Weil in den anderen Gruppen Martigny und Muri gewonnen haben, würde der FC Uzwil Stand jetzt also absteigen.