Regionalfussball Wieder auf die Siegerstrasse gefunden: Der FC Uzwil gewinnt das letzte Hinrundenspiel mit 2:0 gegen den FC Kosova Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge zeigte Uzwil bei der 1:3-Pleite gegen Eschen/Mauren unter der Woche eine schwache Leistung und verlor verdient. Am Samstagnachmittag zeigten die Uzwiler dann eine Reaktion. Gegen den FC Kosova gewinnen sie dank zwei späten Toren mit 2:0.

Uzwil-Stürmer Fabio Moser (rechts) stellte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Saisontreffer auf 2:0 für das Heimteam. Bild: Lukas Tannò

Dass es am Ende der 1.-Liga-Partie zwischen dem FC Uzwil und dem FC Kosova 2:0 für das Heimteam stehen würde, hätte nach der ersten Hälfte niemand gedacht. Denn die Uzwiler starteten ganz schwach ins Spiel gegen die Zürcher. Das unterstrich auch Uzwil-Trainer Markus Wanner: «Wir haben keine gute erste Hälfte gezeigt. Genauso haben wir am Mittwoch beide Halbzeiten gegen Eschen/Mauren gespielt und haben dort verdient 1:3 verloren.»

Uzwil wird für schwache erste Hälfte nicht bestraft

Im Uzwiler Spiel war keine Intensität und zu viele Ungenauigkeiten. «Wir haben einfach sehr pomadig gespielt. Zum Glück konnte Kosova unsere schwache erste Hälfte nicht ausnutzen», sagte Wanner.

Die Gäste waren in den ersten 45 Minuten dem 1:0 näher als Uzwil. Nach einem Eckball zeigte Uzwil-Torhüter Timon Waldvogel seine ganze Klasse und reagierte blitzschnell, um den Rückstand zu verhindern. Er war im ersten Durchgang der beste Uzwiler auf dem Platz. Aber es war klar: In der Pause musst sich etwas ändern. Das wusste auch Wanner, der schon während dem Spiel ein ums andere Mal versuchte sein Team aufzuwecken:

«In der Pause musste ich dann etwas lauter werden und die Jungs fragen, was sie hier eigentlich erreichen wollen.»

Uzwil-Torhüter Timon Waldvogel hielt sein Team in der ersten Hälfte mit einigen starken Paraden im Spiel. Lukas Tannò

Die Pausenansprache zeigte Wirkung. Uzwil war in der zweiten Hälfte aggressiver, stand hinten stabiler und kam immer wieder gefährlich vors Tor. Vor allem der schnelle Aussenverteidiger Elio Stocker war ein grosses Problem für die Hintermannschaft des FC Kosova. Die Uzwiler waren in der zweiten Hälfte dann auch die bessere Mannschaft. Weil man aber in der Offensive zu wenig Kreativität zeigte, musste man lange auf die Tore warten. Erst in der 84. Minute erlöste Enis Lela das Heimteam. Nach einem klaren Foul im Sechzehner verwandelte er eiskalt vom Elfmeterpunkt.

Der FC Uzwil schliesst Hinrunde mit fünftem Saisonsieg ab

Danach musste der FC Kosova mehr nach vorne riskieren, was den Uzwilern Räume zum Kontern bescherte. In der Nachspielzeit konnte Fabio Moser den Sack zu machen und auf 2:0 stellen. Damit holte der FC Uzwil drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten und beendet die 1.-Liga-Hinrunde mit 19 Punkten aus 15 Spielen. Der Uzwiler Übungsleiter ist mit der ersten Saisonhälfte zufrieden: «Klar hätten wir im einten oder anderen Spiel ein paar Punkte mehr holen können, aber grundsätzlich bin ich mit der Leistung meines Teams zufrieden.»

Momentan steht der FC Uzwil in der Tabelle auf Platz neun, hat aber ein Spiel mehr auf dem Konto als die anderen Teams. Auf welchem Rang die Uzwiler die Hinrunde abschliessen, wird sich also erst am kommenden Wochenende zeigen.

Obwohl die Hinrunde für Uzwil vorbei ist, können die Spieler noch nicht in die wohlverdiente Winterpause, denn in zwei Wochen startet man bereits mit dem Auswärtsspiel gegen Winterthur II in die Rückrunde. Nach dieser Partie pausiert die 1. Liga dann bis Ende Februar. «Wir wollen gegen Winterthur nochmals in Bestbesetzung antreten und versuchen zu gewinnen», so Wanner.