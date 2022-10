Regionalfussball Wegen einer Fehlentscheidung: Der FC Wil Frauen verliert auswärts in Sion nur ganz knapp Die Frauen des FC Wil müssen sich zum zweiten Mal in dieser Nationalliga-B-Saison geschlagen geben. Gegen den Tabellenzweiten FC Sion zeigt das Team von Trainer Florian Holenstein zwar eine engagierte Leistung, kann sich aber nicht mit einem Tor belohnen. Die Wilerinnen verlieren die Partie mit 0:1.

Selina Steinemann (links) führte die Frauen des FC Wil als Captain aufs Spielfeld. Bild: Patrick Luethy

«Es ist natürlich schade, dass wir ohne Punkte nach Hause fahren müssen, vor allem weil wir spielerisch die bessere Mannschaft waren», sagte Wil-Trainer Florian Holenstein nach der Partie vom Sonntagabend. Er fährt fort: «Sion versuchte, uns mit vielen Fouls aus dem Konzept zu bringen. Das gelang ihnen leider und wir liessen uns auf ihr Niveau herab. Danach war es kein richtiges Fussballspiel mehr.»

In dieser hitzig geführten Partie ereignete sich die entscheidende Szene in der 68. Minute. Nach einem langen Ball in die Spitze fiel eine Walliserin im Strafraum des FC Wil um. Der Schiedsrichter zeigte direkt auf den Elfmeterpunkt. Für Holenstein eine klare Fehlentscheidung:

«Die Sion-Spielerin wurde nicht einmal berührt. Aber für den Schiedsrichter war es ein Elfmeter. Dieser hat in meinen Augen allgemein etwas parteiisch gepfiffen.»

Am kommenden Wochenende will man die nächsten Punkte holen

Nach der schmeichelhaften Führung für das Heimteam versuchten die Wilerinnen nochmals alles, um den Ausgleich zu erzielen, aber Sion verteidigte gut und liess nicht viele Chancen zu. «Bitter, dass wir so verlieren, aber solche Spiele gibt es halt. Mit der Leistung meines Teams bin ich aber eigentlich zufrieden», meinte Holenstein.

Der Fokus gilt ab morgen dann bereits dem kommenden Wochenende. Dann gastiert mit dem FC Küssnacht der Vorletzte der Nationalliga B in der Lidl-Arena. «Gegen Küssnacht wollen wir wieder punkten», so der Wil-Trainer. Eine Woche nach dem Küssnacht-Spiel wartet dann der Cupknaller gegen das NLA-Team aus Yverdon auf den FC Wil Frauen.