Regionalfussball Vom Sohn zum Vater: Christian Maier übernimmt im Sommer den Trainerposten des SC Bronschhofen von seinem Sohn Alessandro Maier Der SC Bronschhofen gab noch während der laufenden Saison einen Trainerwechsel bekannt. Und zwar wird der langjährige Spieler und Trainer Alessandro Maier den Verein in Richtung FC Abtwil-Engelburg verlassen. In der kommenden Saison wird neu sein Vater, Christian Maier, an der Seitenlinie des Zweitligisten stehen.

Alessandro Maier (links im Hintergrund) wird in der kommenden Saison nicht mehr an der Seitenlinie beim SC Bronschhofen stehen. Bild: Tim Frei

In der vergangenen Saison spielte der SC Bronschhofen bis zum Schluss um den Aufstieg in die 2. Liga interregional mit. Es war die beste Saison, die der Dorfklub jemals gespielt hat. Der Baumeister dieses Erfolgs ist Trainer Alessandro Maier, der seit 2015 als Spieler bei Bronschhofen war und in der Winterpause 2019/2020 den Posten des Trainers übernahm.

Nun zieht Maier weiter und wird im Sommer den FC Abtwil-Engelburg in der 2. Liga regional übernehmen. Dieser steht momentan mit 36 Punkten auf Rang 2 der Gruppe 1 und kann immer noch vom Aufstieg träumen. Der SC Bronschhofen hingegen konnte die starke letzte Saison nicht wiederholen und steckte lange im Tabellenkeller fest. Der 3:2-Sieg gegen Wattwil Bunt am Wochenende war aber der dritte Vollerfolg hintereinander. Deshalb konnte man den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf sechs Punkte vergrössern.

Christian Maier übernimmt den SCB

Die Zeichen stehen also gut, dass der neue Trainer mit Bronschhofen auch in der nächsten Spielzeit in der 2. Liga regio spielt. Für die Spieler ist der neue Mann an der Seitenlinie aber ganz bestimmt kein Unbekannter. Mit Christian Maier übernimmt nämlich der Vater vom jetzigen Trainer den Posten beim Wiler Vorstadtklub.

Die Verpflichtung von Christian Maier ist gemäss einer Medienmitteilung des SCB ein absoluter Glücksfall. Er hat bereits diverse U-Mannschaften beim FC Wil sowie FC St.Gallen trainiert und war bis im letzten Jahr Technischer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des Grasshopper Club Zürich.

Bütschwil fast schon aufgestiegen

Während Bronschhofen am Sonntag den dritten Sieg in Folge einfahren konnte, musste das andere regionale Team der Gruppe 2, der FC Henau, eine erneute Niederlage einstecken. Das 2:4 gegen Romanshorn war das neunte sieglose Spiel hintereinander. Dank der starken Hinrunde steht Henau aber immer noch auf dem fünften Rang. In der anderen Gruppe gab es neben dem 1:1 des FC Uzwil II auch ein Kantersieg für den FC Flawil. Der Aufsteiger bodigte Schlusslicht St.Margrethen gleich mit 8:0. Dario Koller konnte einen lupenreinen Hattrick erzielen. Drei Spiele vor Schluss haben beide Teams einige Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze.

Schaut man in der 3. Liga, wer in der kommenden Saison Gegner von Flawil, Henau oder Bronschhofen werden könnte, zeichnet sich ab, dass der FC Bütschwil mehr oder weniger vorne weg ist. Das Spitzenspiel am letzten Samstag gegen Zuzwil konnten die Toggenburger mit 1:0 für sich entscheiden. Aus den letzten drei Spielen reicht ein Sieg, um den Aufstieg klarzumachen.