Regionalfussball Viele Überraschungen und eine Enttäuschung: Dieses Saisonfazit ziehen die regionalen 2.-Liga-Fussballvereine Nach zwei Jahren mit coronabedingten Ab- und Unterbrüchen konnte die Saison 2021/2022 wieder vollständig durchgeführt werden. Am vergangenen Wochenende ist sie für die regionalen Teams in der 2. Liga interregional und 2. Liga regional zu Ende gegangen. Die meisten Vereine ziehen ein positives Fazit.

Stürmer Andi Qerfozi (am Ball) hat mit seinen 17 Toren einen wichtigen Teil zur besten Saison in der Geschichte des SC Bronschhofen beigetragen. Bild: Lukas Tannò

(Bronschhofen, 16.10.22)

«Ich bin sehr zufrieden mit der Saison und ziehe ein durchaus positives Fazit», sagt Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter. Sein Team wurde Anfang Saison als Abstiegskandidat gehandelt, beendete die Saison in der 2. Liga interregional aber auf dem achten Platz. Das Saisonziel lautete: positiv überraschen. Das ist den Bazenheidern mehr als gelungen.

«Wir sind nur mit zehn Spielern in die Vorbereitung gestartet und hatten dann Pech mit Corona. In einigen Spielen wäre mehr drin gelegen, aber am Ende lügt die Tabelle nicht», so Bernhardsgrütter. Nun soll über die Sommerpause hinweg Konstanz aufgebaut werden. Die meisten Leistungsträger werden laut dem Trainer bleiben.

Bis Ende April war der FC Wil U20 in der 2. Liga inter mitten im Aufstiegskampf. Dann kam die Schocknachricht, dass die Wiler U20 nicht aufsteigen darf. «Nach unserer starken Vorrunde und unserem guten Start ins Frühjahr war das ein ganz schwieriger Moment», sagt Trainer Fabinho und ergänzt:

«Mein Team war nach diesem Schock nicht mehr genügend motiviert. Das ist aber auch verständlich.»

Nach dieser Nachricht rutschten die Wiler in der Tabelle auf den sechsten Platz ab. «Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der vergangenen Saison», so Fabinho.

Eine Überraschung in der vergangenen Saison war der SC Bronschhofen. Das Team von Trainer Alessandro Maier ist mit dem Minimalziel Ligaerhalt in die 2. Liga regional gestartet. Aus den ersten sieben Spielen resultierten fünf Siege, eine Niederlage und ein starkes Unentschieden gegen den späteren Aufsteiger Rapperswil-Jona II.

Maier sagt dazu: «Besser in die Saison zu starten, ist fast nicht möglich. Dieser positive Start hat uns ermöglicht, frei aufzuspielen.» Trotzdem bleibt man in Bronschhofen bodenständig. «Wir sehen uns nicht als Aufstiegsfavorit nächste Saison», sagt Maier.

Die zweite Mannschaft des FC Uzwil schliesst ihre Saison in der 2. Liga regio auf dem sechsten Platz ab. Spielertrainer Dejan Misic sagte vor der Spielzeit, dass er gerne in die Top 3 der Liga kommen würde: «Mein persönliches Ziel haben wir ganz knapp nicht erreicht. Trotzdem bin ich zufrieden mit der Saison.»

Gemäss Misic werden alle Stammspieler im Team bleiben und noch sechs bis sieben junge Spieler dazukommen. Uzwil II wird auch in der nächsten Spielzeit versuchen oben mitzumischen.

«Ich bin stolz auf mein Team. Wir haben unser Saisonziel erreicht und die ganze Saison hindurch viel Herz gezeigt», sagt Henau-Trainer Arlind Sopa. In einigen Partien gab man zu einfach eine Führung aus der Hand. Das zeigt, dass die Erfahrung noch etwas fehlt, meint Sopa und ergänzt zuversichtlich:

«Auch wenn der Ligaerhalt Saisonziel Nummer eins bleibt, bin ich überzeugt, dass wir in der kommenden Saison eine andere Rolle einnehmen können.»

Der einst beste Thurgauer Fussballklub steigt in die 3. Liga ab. Und das gerechtfertigt. Nur 12 Punkte konnten aus 22 Saisonspielen geholt werden. «Natürlich sind wir enttäuscht und hätten uns das anders gewünscht, aber wir sehen diesen Abstieg als Chance», sagt der Co-Präsident des FC Sirnach Giuseppe Pelaia.

Trotz der Enttäuschung wird man weiterhin mit Trainer Damian Gimenez arbeiten und versuchen ein junges motiviertes Team aufzubauen. «Viele ältere Spieler verlassen uns Richtung Senioren. Deshalb wollen wir nicht wieder direkt aufsteigen. Wir wagen nun in der 3. Liga einen Neuanfang und müssen dabei geduldig bleiben», so Pelaia.