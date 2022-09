Regionalfussball Uzwiler Befreiungsschlag: Der FC Uzwil holt sich mit einem klaren 4:0 gegen Aufsteiger Weesen den ersten Saisonsieg Im fünften Spiel holt sich der FC Uzwil den ersten Dreier in dieser 1.-Liga-Saison. Gegen den FC Weesen hat man 90 Minuten lang die Kontrolle über das Spiel und lässt nichts anbrennen. Der 4:0-Sieg gegen den Aufsteiger geht auch in der Höhe so in Ordnung.

Gegen den FC Weesen gelingt Neuzugang Waile Barkate (links), hier im Spiel gegen den Grasshopper Club Zürich U21, seine ersten Saisontore. Bild: Alec Nedic

(Henau, 20.08.22)

«Das war ein wichtiger Sieg für uns», sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner nach dem Spiel gegen Weesen und ergänzte: «Es war wichtig für Torhüter Timon Waldvogel, dass wir zu null spielen und es war auch wichtig, dass Stürmer Waile Barkate seine ersten Tore schoss. Auch Fabio Moser hat eine starke Leistung abgeliefert.»

Auch dank den starken Leistungen der Offensivspieler gewinnt Uzwil gegen Aufsteiger Weesen absolut verdient mit 4:0. Waile Barkate konnte das Skore in der 30. Minute eröffnen und beendete es in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer wieder. Zwischendrin trafen noch Orcun Cengiz und Ensar Hajrovic. Hajrovic war, wie gegen Taverne im ersten Saisonspiel, vom Elfmeterpunkt aus erfolgreich.

Mit dem deutlichen Heimsieg konnte der FC Uzwil zeigen, dass sie offensiv doch über genügend Qualität verfügen. «Man merkte schon, dass nach dem 2:0 ein gewisser Druck von den Schultern der Spieler fiel. Wir konnten danach befreit aufspielen und hatten unseren Gegner über die gesamte Zeit im Griff», so Wanner.

Der FC Weesen konnte nur wenige Torschüsse verzeichnen und wenn, dann waren die Abschlüsse nicht schwer zu parieren.« Genau dafür haben wir ja einen Torhüter», meinte der Uzwil-Trainer. Er sagte weiter:

«Wir haben auf dieses Spiel hin auf ein 4-4-2-System umgestellt. Witzigerweise hat das Weesen auch getan. Unser 4-4-2 ist, wie man sieht, besser als ihres.»

Uzwil schoss sich gegen den Aufsteiger also den Frust von der Seele. «Das wird uns guttun für die nächsten Spiele, denn in den kommenden Wochen warten mit Kreuzlingen und Höngg zwei weitere schlagbare Gegner. Wir hoffen, dass wir mit diesen Toren nun den Knopf in der Offensive gelöst haben und nicht mehr so Probleme haben werden, Tore zu erzielen,» sagte Wanner mit Blick in die Zukunft.

Dank den gewonnenen drei Punkten klettert Uzwil zwischenzeitlich auf Platz 12. Zwar liegt Aufsteiger Weesen immer noch ein Punkt vor den Uzwiler, schaut man sich aber den Spielplan an, hat Weesen mit Gossau, Paradiso und Freienbach drei schwierige Spiele vor sich. Uzwil hat mit Aufsteiger Kreuzlingen, Höngg und Gossau das etwas leichtere Programm.

Das nächste Meisterschaftsspiel der Uzwiler findet am kommenden Samstag um 16 Uhr auswärts am Bodensee gegen den FC Kreuzlingen statt. Dort will Markus Wanner und der FC Uzwil ihren Aufwärtstrend fortsetzen und den zweiten Saisonsieg einfahren.