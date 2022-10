Regionalfussball Uzwil punktet erneut: Gegen den Tabellendritten Wettswil-Bonstetten spielt der FC Uzwil 2:2-Unentschieden Der FC Uzwil kann den Sieg vom vergangenen Wochenende bestätigen und erspielt sich auswärts gegen den Tabellendritten der 1. Liga Wettswil-Bonstetten einen Punkt.

Der eingewechselte Orcun Cengiz (in Blau) sicherte mit seinem Treffer gegen Wettswil-Bonstetten dem FC Uzwil einen Punkt. Bild: Michel Canonica

Der FC Uzwil kann also doch gegen ein Topteam der Liga punkten. Gegen Gossau und Paradiso mussten sich die Uzwiler in den vergangenen Wochen trotz mehr Spielanteilen noch geschlagen geben, gegen Wettswil-Bonstetten spielte das Team von Trainer Markus Wanner am Samstagabend nun 2:2-Unentschieden.

«Wir haben vorhin schon gewusst, dass wir mit den besten Teams der Liga mitspielen können und haben oft gute Leistungen gezeigt. Jetzt haben wir uns endlich mit Punkten belohnen können», sagte Wanner. Der Trainer war nach dem Spiel mit der Leistung seines Teams zufrieden, sagte aber auch, dass Wettswil-Bonstetten in der ersten Hälfte klar das bessere Team war:

«Sie waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend und hätten gut 3:0 führen können.»

In der Pause führte Wettswil-Bonstetten aber nur 2:0. Roman Herger sorgte mit einem Doppelpack für die Halbzeitführung. In der Pause stellte dann Wanner taktisch etwas um und wollte, dass seine Spieler mehr in die Zweikämpfe gehen. «In der zweiten Hälfte waren wir dann die bessere Mannschaft und konnten das Spielgeschehen bestimmen. Wir waren aktiver und zeigten eine gute Leistung», so Wanner.

2. Liga inter: Wiler U20 gewinnt gegen Schaffhausen Der FC Wil U20 gewinnt in der letzten Minute gegen die SV Schaffhausen. Viktor Pajic ist bei den Wilern der gefeierte Mann. In der 94. Minute erzielt er das 3:2 für das Wiler Nachwuchsteam.

Mit diesem Sieg machen die Wiler in der Tabelle einen Schritt vorwärts und stehen neu auf dem vierten Platz. Das Team von Trainer Fabinho, das letztes Jahr lange um den Aufstieg mitgespielt hat, ist also auch diese Saison in der Spitzengruppe der 2. Liga inter anzutreffen. Für die Wiler geht es am kommenden Wochenende auswärts gegen Uster. (lto)

Innerhalb von fünf Minuten glichen Ensar Hajrovic und der eingewechselte Orcun Cengiz die Partie aus. Und Uzwil hätte beinahe noch das 3:2 gemacht. Getuart Asani liess eine sehr gute Möglichkeit liegen.

«Man kann gut sagen, dass es ein gerechtes Unentschieden war. Mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden, aber wir sind immer noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen. Man merkt aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte Wanner nach dem Spiel. Für die Uzwiler geht es am kommenden Wochenende in der Cup-Qualifikation auswärts gegen Aufsteiger Taverne aus dem Kanton Tessin.