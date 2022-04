Regionalfussball Uzwil kann nicht mehr punkten: Auch gegen die U21 des FC St.Gallen gehen die Uzwiler leer aus Der FC Uzwil verliert gegen St.Gallen II in einem unterhaltsamen Spiel mit 2:3. Bereits zum sechsten Mal in Folge gehen die Uzwiler als Verlierer vom Platz. Mit dieser Durststrecke ist der Ligaerhalt langsam aber sicher wieder in Gefahr.

Fabio Moser (links) und der FC Uzwil mussten gegen St.Gallen II zwei frühe Gegentore entgegennehmen. Bild: Lukas Tannò

«Vor einigen Wochen waren wir in einer guten Situation und hätten mit ein paar Siegen den Ligaerhalt sichern können», sagt Uzwil-Verteidiger Michel Lanker und ergänzt:

«Und nun müssen wir in den letzten Spielen nochmals alles geben. Die Direktduelle gegen das Team Ticino und Balzers werden ausschlaggebend sein.»

Lanker konnte am Samstagnachmittag gegen St.Gallen II nicht mittun. Wegen einer Innenbandverletzung, welche er sich vor eineinhalb Wochen gegen Wettswil-Bonstetten zugezogen hat, sass er nur auf der Tribüne.

Uzwil fehlen einige Stammkräfte

Er war nicht der einzige Stammspieler, auf den Uzwil verzichten musste. Auch Dusan Ranisavljevic und Timon Waldvogel waren nicht im Aufgebot. Stammtorhüter Waldvogel musste nach seiner roten Karte gegen Paradiso gesperrt aussetzen.

Das ist die Geschichte der letzten Wochen bei Uzwil. Viele Leistungsträger fehlen immer wieder aus diversen Gründen. So auch Lanker. Dieser sagt zur personellen Situation:

«Man ist nicht gleich eingespielt und das merkt man natürlich auf dem Feld auch.»

Gegen den Tabellenfünften St.Gallen II war das bereits zu Beginn des Spiels ersichtlich. Schon in der zweiten Minute musste Edis Pilica, welcher Waldvogel im Tor vertrat, hinter sich greifen. Fabrizio Cavegn konnte sich nach einem schönen Weitschuss feiern lassen.

Und nur drei Minuten später jubelte er bereits wieder. Plötzlich stand er völlig frei vor dem Uzwiler Tor und netzte zum 2:0 ein. Uzwil liess sich von diesem frühen Zwei-Tore-Rückstand aber nicht beirren und spielte weiter munter nach vorne. In der 11. Minute erzielte Captain Ifraim Alija nach einem Eckball den wichtigen Anschlusstreffer.

FC Uzwil muss ohne Punkte nach Hause

Aber bereits zehn Minuten später konnte St.Gallens Edis Bytyqi den alten Vorsprung wieder herstellen. Die St.Galler waren auch nach dem Seitenwechsel die aktivere Mannschaft. Wenn sie den Ball hatten, ging es teilweise sehr schnell. Nur mit vereinten Kräften konnten Torhüter Pilica und Alija den vierten Treffer verhindern.

Uzwil konnte in der 65. Minute durch einen Kopfball von Ensar Hajrovic das 2:3 erzielen und war in der Schlussphase auch bemüht den Ausgleich zu suchen, aber auch Gülünays Abschluss in der letzten Spielminute brachte keinen Erfolg.

Uzwil bleibt damit zum fünften Mal in Folge in der Meisterschaft ohne Punkte. Somit ist der FC Uzwil wieder mitten im Abstiegskampf. Zwar haben sie auf den Zweitletzten Team Ticino sechs Punkte Vorsprung, aber die Tessiner haben zwei Spiele weniger auf dem Konto. Uzwil muss also in den letzten fünf Saisonspielen nochmals Vollgas geben, um das Ziel Ligaerhalt zu erreichen.