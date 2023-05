Regionalfussball Uzwil im Freudentaumel: Der FC Uzwil schafft am letzten Spieltag in extremis den Klassenerhalt in der 1. Liga Es ist geschafft. Der FC Uzwil wird auch in der kommenden Saison in der 1. Liga spielen. Der 2:0-Sieg gegen Eschen/Mauren am letzten Spieltag reichte zwar nicht um von den Abstiegsplätzen wegzukommen, aber als bester Vorletzter steigt der FC Uzwil nicht in die 2. Liga inter ab. Die Freude nach dem Spiel war gross.

Grosser Jubel nach dem Ligaerhalt: Das Team lässt Routinier Kristian Nushi hochleben. Bild: Christoph Heer

Was für eine Erleichterung nach Spielschluss. Während einige schon jubelten, prüften andere noch nach, ob es denn auch wirklich gereicht hat. Als dann auch die Allerletzten vom Klassenerhalt Uzwils überzeugt waren, explodierte die Henauer Rüti. Der Klassenerhalt in der 1. Liga hat man in extremis doch noch geschafft. Als bester Vorletzter steigt Uzwil nicht ab. Das, weil mit dem FC Chiasso ein Team aus der Promotion League Konkurs ging und zwangsabsteigen muss.

Die grosse Erleichterung

Der Jubel der Uzwiler war verdient, denn sie haben gekämpft, geackert, Bälle geblockt und immer an den Sieg geglaubt. Das bestätigte auch Torhüter und Captain Timon Waldvogel kurz nach Spielende: «Wir wussten von Beginn an, dass wir geduldig sein müssen, hinten die Null halten und dann vorne irgendwann skoren. Genau so ist es uns gelungen.» Waldvogel bedankte sich auch beim Publikum: «Meine ganze Familie und so viele Fans waren hier, da muss man einfach Vollgas geben. Ich bin mir aber auch in diesem Moment bewusst, dass in der Rückrunde vieles falsch gelaufen ist. Doch wer nie aufgibt, der wird irgendwann belohnt.»

Sportchef Armando Müller (in Grau) schaffte als Interimstrainer in den letzten drei Saisonspielen den Ligaerhalt. Bild: Christoph Heer

Ähnliches erläuterte auch Trainer Armando Müller: «Ich bin unglaublich erleichtert und freue mich riesig für das ganze Team, den Staff und unsere Fans. Unser Plan ist heute vollends aufgegangen.»

Demütig erinnerte er sich aber auch an die Negativserie mit 13 sieglosen Spielen in Folge: «Der Sieg in der vorletzten Runde, als wir den FC Kosova, nach einem Zwei-Tore-Rückstand, noch besiegen konnten, ist der Ursprung unseres erfolgreichen Klassenerhalts. Es kam der Glaube an uns selbst zurück, den wir in der ganzen Spielvorbereitung auf heute immer grösser werden liessen.» Müller betonte auch, dass sein Vorgänger Markus Wanner einen wichtigen Teil zu diesem Erfolg beigetragen habe. «Er leistete gute Arbeit», so Müller.

Fabio Moser avanciert zum Matchwinner

Das Spiel gegen Eschen/Mauren war von viel Kampf und zahlreichen Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt. Das Spiel lebte definitiv von der Spannung, wobei man auf dem Sportplatz bewusst die Resultate der anderen Mannschaften nicht verkündete. Als Matchwinner reüssierte Fabio Moser. Zuerst eröffnete er das Skore in der 49. Minute, ehe er in der 84. Minute den Deckel draufmachte.

Ajet Sejdija (links) und Uzwil konnten gegen den liechtensteinischen USV Eschen/Mauren einen 2:0-Sieg feiern Bild: Christoph Heer

Eschen/Mauren versuchte es zu oft mit Weitschüssen, während es die Uzwiler doch vehementer versuchten und sich immer wieder vor das gegnerische Tor durchzuspielen vermochten. Armando Majer, Torhüter der Gastmannschaft, rettete seinem Team mit einigen Glanzparaden lange Zeit das Remis. Fabio Moser konnte dann aber den starken Torhüter doch zweimal bezwingen und liess die Uzwiler Fans jubeln.

Die Saison des FC Uzwil fand also doch noch ein positives Ende. Die Uzwiler bleiben auch in der nächsten Spielzeit Erstligist. Auch dann wird das Ziel der Ligaerhalt sein. Wer dann an der Seitenlinie steht, ist noch nicht klar. Interimstrainer Armando Müller eher nicht. Der wird wieder seinen eigentlichen Posten als Sportchef übernehmen.