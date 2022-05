Regionalfussball Uzwil wird von Schlusslicht Balzers vorgeführt und schafft dank Schützenhilfe trotzdem den Ligaerhalt Die Uzwiler hatten bereits vor ihrem eigenen 1.-Liga-Spiel auswärts in Balzers den Ligaerhalt geschafft. Weil Baden gegen das Team Ticino 3:1 gewann, kann der Tabellenvorletzte aus dem Tessin den FC Uzwil nicht mehr einholen. Auch die 3:7-Klatsche, welche Uzwil in Balzers einfangen musste, ändert daran nichts mehr.

Orcun Cengiz (am Ball) und Uzwil müssen sich nach einem Vorrunden-Sieg gegen Balzers im Rückspiel deutlich mit 3:7 geschlagen geben. Bild: Michel Canonica

Der Aufsteiger Uzwil wird auch in der kommenden Saison in der 1. Liga spielen. Bereits zwei Runden vor Schluss haben die Uzwiler den Ligaerhalt gesichert. Aber nicht aus eigener Kraft, denn in einem Zehntore-Spiel musste sich Uzwil dem Schlusslicht FC Balzers 3:7 geschlagen geben. Im Hinspiel gewann Uzwil noch mit 3:2.

«Zuerst möchte ich die Leistungen der letzten Wochen und Monate in den Vordergrund stellen und dem Verein und der Mannschaft zum Ligaerhalt gratulieren. Ich freue mich sehr, dass wir zwei Runden vor Schluss sagen können, dass Uzwil in der 1. Liga bleibt. Hier gehören wir auch hin», sagt Uzwil-Trainer Armando Müller. Er gibt sich aber auch selbstkritisch nach der Klatsche gegen den FC Balzers:

«Aber trotzdem darf es nicht unser Anspruch sein, dass wir in so einem wichtigen Saisonspiel so auftreten.»

Uzwil lässt sich vom Tabellenletzten vorführen

Vielleicht vernahm die Mannschaft von Trainer Armando Müller kurz vor Anpfiff die Nachricht, dass Baden gegen das Team Ticino gewonnen hat und Uzwil deshalb Erstligist bleibt, egal wie sie gegen Balzers spielen. Das wäre eine Erklärung dafür, dass Uzwil bereits nach 14 Minuten 0:2 hinten lag. Und noch vor der Pause erhöhte Leoran Amzi mit seinem zweiten Treffer noch auf 3:0 für Balzers.

«Wir haben extra in der Mannschaftssitzung besprochen, dass wir vor dem Spiel nicht auf die Tabelle schauen. Aber natürlich ist zwischendurch irgendwann das Resultat vom Spiel Baden gegen Team Ticino durchgesickert», sagte Müller nach der Partie.

Irgendwie fand Müller aber auch in der Halbzeit nicht die richtigen Worte sein Team zu motivieren. Bereits sechs Minuten nach Wiederanpfiff konnte das Heimteam schon wieder jubeln. Zwar traf Getuart Asani in der 53. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4, aber bereits zu diesem Zeitpunkt war die Sache gegessen. Auch Müller fand, dass sein Team kaum Einfluss auf die Partie nehmen konnte:

«Wir haben nur in wenigen Phasen des Spiels gezeigt, was wir konnten. Es ist natürlich schade, dass wir uns so präsentiert haben. Auch die Mannschaft war mit ihrer Leistung nicht zufrieden.»

Noch vor der 65. Minute rannte der Tabellenzehnte Uzwil einem 1:6-Rückstand hinterher. Uzwil konnte zwar durch einen weiteren Treffer von Getuart Asani und dem zweiten Saisontreffer von Andrea Lo Re noch ein wenig Resultatkosmetik betreiben, aber den Schlusspunkt setzte dann wieder Balzers. Das Team aus dem Fürstentum Liechtenstein hat nur noch rein rechnerisch die Chance auf den Ligaerhalt. Dieser Sieg wird dem Schlusslicht aber im Abstiegskampf sicherlich nochmals Motivation geben.

Mit einem positiven Gefühl die Saison abschliessen

Aber auch der FC Uzwil sollte für das nächste Saisonspiel extra motiviert sein. Im letzten Heimspiel der Spielzeit will man sich gegen den Tabellendritten Tuggen nochmals von seiner besten Seite zeigen und zusammen mit den Fans die gute Saison feiern.

Nach dem Spiel gegen Balzers überwog trotz geschafftem Ligaerhalt verständlicherweise die Enttäuschung über die erbrachte Leistung. «Es waren alle unzufrieden mit sich und keiner hat gross gefeiert. Das werden wir dann zu Hause gegen Tuggen nachholen», sagt Müller mit Blick auf die nächste Partie.

Das letzte Heimspiel des FC Uzwil findet am kommenden Samstag um 16 Uhr auf der Sportanlage Rüti in Henau statt. Eine Woche später gastiert Uzwil zum Saisonabschluss bei Linth 04.