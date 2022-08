Regionalfussball Trotz spielerischer Überlegenheit: Erstligist FC Uzwil kommt beim Saisonauftakt in Taverne nicht über ein 1:1 hinaus Am Samstagabend startete der FC Uzwil auswärts gegen Aufsteiger AC Taverne in die 1.-Liga-Saison. Der neue Uzwil-Trainer Markus Wanner sah ein starkes aber ineffizientes Uzwil. Auch deshalb muss man sich zum Start der Meisterschaft mit einem Punkt begnügen.

Ensar Hajrovic (am Ball) sorgte mit seinem Elfmeter in der 76. Minute für den Ausgleich. Bild: Andrea Stalder

(Gossau, 04.09.21)

«Ich bin zufrieden mit dem Saisonstart und dem Punktgewinn», sagte der Uzwiler Trainer Markus Wanner nach dem ersten Saisonspiel gegen Taverne und ergänzte:

«Natürlich hätten wir gerne drei Punkte mit nach Hause genommen, aber Taverne war kein einfacher Gegner. Gegen den Aufsteiger werden einige Teams Punkte liegen lassen.»

Wanner bezeichnete die Auftaktpartie als «typisches erstes Saisonspiel». Man merkte, dass Uzwil seit Ende Mai kein Pflichtspiel mehr bestritten hat und Taverne bereits am vergangenen Wochenende in die Meisterschaft gestartet ist. Trotzdem war der FC Uzwil keinesfalls unterlegen. «Wir hatten einige gute Chancen in der ersten Hälfte und hätten eigentlich das 1:0 erzielen müssen. Aber obwohl wir gut gespielt haben, bin ich der Meinung, dass wir offensiv noch mehr machen und noch zielstrebiger sein können», so Wanner.

Uzwil mit dominanter zweiten Halbzeit

Die Ineffizienz der Uzwiler zum Beginn der Partie gab Taverne auch den Mut selber nach vorne zu spielen. Und in der 32. Minute ging der Aufsteiger aus dem Tessin sogar mit 1:0 in Führung. Florjan Sefaraj durfte sich bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit feiern lassen. Beim 3:1-Auftaktsieg der AC Taverne auswärts in Kreuzlingen traf Sefaraj zum zwischenzeitlichen 2:1.

Uzwil liess sich von diesem Rückstand aber nicht beeindrucken und trat nach dem Seitenwechsel noch dominanter auf. Wanner sagte zur zweiten Halbzeit: «Wir haben besser Fussball gespielt und hatten mehr Ballbesitz als Taverne. In der zweiten Hälfte konnte mein Team das umsetzten, was ich gefordert hatte. Wir sind ein ums andere Mal angerannt, konnten unsere Chancen aber einfach nicht nutzen.»

Dementsprechend braucht Uzwil auch ein wenig Glück, um zum Ausgleich zu kommen. In der 76. Minute entschied der Unparteiische nach einem klaren Handspiel auf Elfmeter für die Gäste. Ensar Hajrovic liess sich nicht zweimal bitten und verwandelte souverän. Der Uzwiler Top-Torschütze der vergangenen Saison macht da weiter, wo er vergangene Spielzeit aufgehört hat. Wanner sagt zum 1:1-Unentschieden:

«Der Ausgleich war mehr als verdient. Wir hätten sogar noch die Chance gehabt, das Spiel zu drehen, nehmen den Punkt aber mit und konzentrieren uns auf die nächste Partie.»

Waldvogel kehrt ins Tor zurück

Bereits am kommenden Mittwoch empfängt der FC Uzwil auf der Sportanlage Rüti Winterthur II zum ersten Heimspiel der Saison. Dann kann Trainer Markus Wanner auch wieder auf seinen Captain und Stammtorhüter Timon Waldvogel setzen, welcher das Spiel in Taverne aufgrund eines privaten Anlasses verpasst hatte. Da auch die Nummer zwei, Edis Pilica, nicht anwesend war, stand Joshua Müller von der zweiten Uzwiler Mannschaft zwischen den Pfosten. «Er hat das sehr gut gemacht, hat Ruhe ausgestrahlt und einige tolle Aktionen gehabt», sagte Wanner über Müller.

Neben Waldvogel wird am Mittwochabend um 19 Uhr auch wieder Routinier Kristian Nushi mit von der Partie sein. Nicht spielen können, wird vermutlich Mittelfeldspieler Thomas Knöpfel, welcher sich beim Saisonauftakt eine Wadenverletzung zugezogen hatte.

«Gegen Winterthur II möchte ich, dass wir das Tempo aus der zweiten Hälfte in Taverne über 90 Minuten durchspielen können. Wenn wir effizienter sind, dann steht einem erfolgreichen ersten Heimspiel nichts mehr im Weg», so Wanner.