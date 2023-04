Regionalfussball Trotz Punktgewinn auswärts gegen Freienbach: Der FC Uzwil rutscht auf einen Abstiegsplatz ab Der FC Uzwil steckt mitten im Abstiegskampf. In den letzten Saisonspielen brauchen die Uzwiler unbedingt Punkte, um in der 1. Liga zu bleiben. Gegen Freienbach punktet Uzwil zwar, bleibt aber auch im zehnten Spiel in Folge ohne Sieg. Weil Eschen/Mauren an diesem Spieltag gewann, stehen die Uzwiler neu unter dem Strich.

Thomas Knöpfel (in Blau) und der FC Uzwil straucheln gegen Freienbach und stehen neu auf dem 15. Tabellenplatz. Bild: Michel Canonica

Die Frage, die sich der FC Uzwil momentan stellt, ist, ob auch in der kommenden Saison auf der Henauer Rüti 1.-Liga-Fussball geschaut werden kann. Nach einer ordentlichen Hinrunde läuft es dem Team von Trainer Markus Wanner in der zweiten Hälfte der Saison ganz und gar nicht.

In der Rückrunde konnte der FC Uzwil noch kein einziges Spiel gewinnen. Nur mickrige fünf Punkte holte die Wanner-Elf in den letzten zehn Partien. Auch auswärts gegen Freienbach am Samstagnachmittag konnten die Uzwiler keinen Sieg feiern. Das Spiel endete 1:1 unentschieden. Beide Treffer fallen vom Elfmeterpunkt.

Ensar Hajrovic rettet Uzwil einen Punkt

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit brachte Giovanni La Rocca das Heimteam in Führung. Nach dem Seitenwechsel war es Uzwil-Toptorjäger Ensar Hajrovic, der in der 64. Minute einen Strafstoss verwandeln konnte. «Es war kein einfaches Spiel. Im Gegensatz zu uns musste Freienbach nicht gewinnen und wollte nicht gross mitspielen. Wir hatten ungefähr 70 Prozent Ballbesitz, aber irgendwie hatten wir Mühe, uns Chancen zu erarbeiten», sagte Markus Wanner.

Die Uzwiler Offensive ist schon seit einigen Spiele unkreativ. Nur acht Tore hat die Wanner-Elf in den letzten zehn Spielen erzielt. Und um im Abstiegskampf Punkte zu holen, braucht Uzwil Tore. «Das Team weiss, um was es geht. Es ist sicher eine schwierige Situation, aber jeder ist bereit alles für den Ligaerhalt zu geben. Die Spieler pushen sich gegenseitig und wollen unbedingt in der 1. Liga bleiben», so Wanner.

Nach dieser Punkteteilung gegen Freienbach rutscht Uzwil auf einen Abstiegsplatz ab. Dies weil Eschen/Mauren am Sonntag gegen Taverne 3:0 gewann. Für die Uzwiler geht es in den letzten fünf Partien also um alles. Die letzten zwei Saisonspiele gegen Kosova und Eschen/Mauren werden für den Ligaerhalt entscheidend sein.