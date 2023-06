Regionalfussball Starker dritter Platz: Für die Frauen des FC Wil ging am Wochenende die erste Saison in der NLB zu Ende Für die Wiler Fussballerinnen ist mit dem 3:1-Sieg gegen Oerlikon am Wochenende die erste Saison in der Nationalliga B zu Ende gegangen. Der letztjährige Aufsteiger konnte in der zweithöchsten Liga schnell Fuss fassen und hatte nie etwas mit dem Abstieg zu tun.

Die Frauen des FC Wil hatten in dieser Saison einige Gründe zum Jubeln. Bild: Michel Canonica

Hätte jemand den Spielerinnen des FC Wil vor der Saison gesagt, dass sie am Ende auf Rang drei stehen und nie etwas mit dem Abstieg zu tun haben, hätte die ein oder andere sicherlich unterschrieben. Für den letztjährigen 1.-Liga-Aufsteiger war es die erste Spielzeit in der zweithöchsten Liga der Schweiz. Und Wil brauchte gar keine Anlaufzeit, um in der NLB anzukommen.

Nach der Auftaktniederlage gegen Zürich U21 feierten die Wilerinnen bereits am zweiten Spieltag den ersten Sieg. Es folgte eine Hinrunde mit mehrheitlich positiven Ergebnissen und Momenten. Vor allem das Cupspiel gegen Superligist Yverdon Sport wird den Spielerinnen noch lange in den Köpfen bleiben. Zuhause im Bergholz liessen sie dem Favoriten keine Chance und schickten Yverdon mit einer 6:0-Packung wieder nach Hause. In der nächsten Cuprunde war dann aber gegen Servette Schluss.

Sogar den Ligakrösus besiegt

Aber auch in der Liga konnten die Wilerinnen immer wieder Erfolge feiern. Nach einem kurzen Durchhänger und drei Niederlagen in Folge konnte man sich wieder fangen und sogar gegen die späteren Aufstiegsaspiranten Sion und Thun Punkte holen.

In den Platzierungsspielen ging es für den FC Wil Frauen nur noch darum, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Erneut konnten die Äbtestädterinnen über sich hinauswachsen und sogar Ligakrösus Zürich U21 mit 3:0 besiegen. Mit diesem Sieg machte man den Ligaerhalt klar und erreichte damit das Saisonziel.

Im letzten Spiel auswärts gegen Oerlikon/Polizei konnten die Wilerinnen ihre Saison mit einem positiven Ergebnis abschliessen. Beim 3:1-Sieg konnten sich Fabienne Lämmler und Ajna Isejni in die Torschützenliste eintragen. Zudem erzielte die Zürcherin Lia Nobili ein Eigentor. Wil schliesst die Saison damit auf Rang drei ab. Im August startet dann die nächste Spielzeit.