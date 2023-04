Regionalfussball «Sind auf dem richtigen Weg»: Der FC Wil Frauen teilt sich gegen Aufstiegsaspirant Thun Berner-Oberland die Punkte Aufsteiger FC Wil spielt in der Nationalliga B der Frauen vorne mit. Am Samstagabend knöpften die Wilerinnen mit einem 2:2 dem Zweitplatzierten Thun Berner-Oberland einen Punkt ab. Es war das letzte Spiel der regulären Saison. Nun geht es für die Wilerinnen in die NLB-Platzierungsspiele.

Sahra Böhi (Mitte) traf in der ersten Halbzeit mit einem schönen Lupfer zum zwischenzeitlichen 2:1 für den FC Wil Frauen. Bild: Michel Canonica

Der FC Wil Frauen schaffte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die zweithöchste Schweizer Liga. In der Nationalliga B sind die Äbtestädterinnen aber keineswegs nur Kanonenfutter. Das Team von Trainer Florian Holenstein mischt vorne mit und steht punktgleich mit Schlieren auf dem fünften Platz.

Zum Ende der regulären Saison spielten die Wilerinnen gegen Aufstiegsaspirant Thun Berner-Oberland. Die Thunerinnen gehen mit Sion und den Superligisten Rapperswil-Jona und Yverdon in die Aufstiegsspiele und machen unter sich aus, wer in der kommenden Spielzeit in der Women's Super League spielt.

Wil geht gegen Thun zweimal in Führung

Gegen das favorisierte Thun spielte Wil gut mit und ging in der sechsten Minute sogar in Führung. Nach einer Flanke von Barbara Krucker prallte der Ball von Thun-Captain Gianna Gerber in den eigenen Kasten. «Wir spielten von Anfang an gut mit und kämpften um jeden Ball. Wir wussten, dass wir gegen Thun oft auch dem Ball nachlaufen werden, aber das haben wir diszipliniert gemacht und unsere Chancen vorne genutzt», sagte Wil-Trainer Florian Holenstein nach der Partie.

Bereits zu Beginn der Partie merkte man, dass Thun ersatzgeschwächt in diese Partie ging. Neben einer improvisierten Innenverteidigung stand eine gelernte Stürmerin zwischen den Pfosten. Wil konnte die Defensivschwäche der Thunerinnen aber vorerst nicht ausnutzen. Auf der anderen Seite des Spiels war es Jolanda Thomann, die zum 1:1 ausgleichen konnte. Zehn Minuten später traf Sahra Böhi sehenswert zur erneuten Führung für das Heimteam. Nach einem langen Ball nach vorne, schlenzte sie die Kugel gekonnt über die Thuner Torhüterin.

FC Wil geht als Fünfter in die Platzierungsspiele

Holenstein meinte zum Spiel: «Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Das Unentschieden ist vermutlich das gerechte Resultat.» Nach dem Ausgleichstreffer durch Janine Minnig in der 52. Minute trafen beide Teams je noch einmal. Der Unparteiische entschied aber auf beiden Seiten auf Abseits. «Ich denke zwar nicht, dass unsere Spielerin im Abseits stand, aber am Ende geht das 2:2 in Ordnung», so Holenstein.

Mit diesem Punktgewinn beenden die Wiler Fussballerinnen die reguläre Saison auf dem fünften Rang. Für Wil geht es nun in die NLB-Platzierungsspiele. In den kommenden Wochen spielen die Äbtestädterinnen also nochmals gegen jeden Gegner ausser Thun und Sion. Der Spielplan wird erst noch veröffentlicht.

Mit der bisherigen Saison ist Holenstein sehr zufrieden. «Ausser in den beiden Spielen gegen die Zürcher U21 konnten wir in jedem Spiel gut mithalten oder waren sogar das bessere Team. Teilweise haben wir auch etwas unglücklich verloren», meint der Trainer. Er ergänzt: «Natürlich haben wir noch Luft nach oben, aber ich bin zufrieden, wie wir auftreten. Dass wir als Aufsteiger so weit vorne mitspielen, hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben gezeigt, dass auf dem richtigen Weg sind und wir uns vor niemanden verstecken müssen.»