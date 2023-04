Regionalfussball Seit neun Spielen sieglos: Nach der Niederlage gegen Paradiso steht der FC Uzwil nur noch einen Punkt vor den Abstiegsplätzen Der FC Uzwil bleibt in der Rückrunde ohne Sieg. Gegen 1.-Liga-Leader FC Paradiso verlieren die Uzwiler trotz grossem Kampf mit 0:2. Weil Weesen nur unentschieden spielte, bleibt Uzwil noch über dem Strich. Die Luft im Abstiegskampf wird aber immer dünner.

Für Elio Stocker (rechts) und den FC Uzwil war gegen Leader Paradiso nichts zu holen. Bild: Lukas Tannò

Dass es gegen den 1.-Liga-Leader Paradiso schwierig wird zu punkten, war klar. Dem FC Uzwil gehen langsam, aber sicher die Spiele aus, um den Ligaerhalt zu schaffen. Auch deshalb hofften die Uzwiler darauf gegen die Tessiner wichtige Punkte im Abstiegskampf mitzunehmen. Der FC Paradiso begann aber besser als das Heimteam. In den ersten Minuten brannte es im Strafraum von Uzwil-Torhüter Timon Waldvogel immer wieder lichterloh. Torabschlüsse waren aber im ersten Durchgang Mangelware.

«Unser Ziel war es, eine Reaktion auf das schlechte Spiel gegen Gossau zu zeigen. Das ist meiner Meinung nach gelungen. Wir haben gut mitgehalten und wurden vom Spitzenreiter nicht an die Wand gespielt», sagte Uzwils Trainer Markus Wanner nach der Partie.

Uzwil kann sich für gute zweite Halbzeit nicht belohnen

Paradiso hatte im ganzen Spiel nicht viele Grosschancen, zeigte sich aber sehr effizient. In der 31. Minute wurde Michele Bennati in die Tiefe geschickt. Dieser liess im Duell mit Waldvogel nichts anbrennen und verwandelte zum 1:0 für die Gäste. Uzwil musste nun also mehr nach vorne riskieren. Das konnte Paradiso direkt nach dem Seitenwechsel ausnutzen und auf 2:0 stellen. Captain Lorenzo Loiero konnte sich feiern lassen.

Hier lässt Paradisos Michele Bennati (in Grün) Uzwil-Torhüter Timon Waldvogel keine Chance und trifft zum 1:0. Bild: Lukas Tannò

Danach hatte Waldvogel nicht mehr viel zu tun. Paradiso verwaltete die Führung souverän und Uzwil fand offensiv nicht die richtigen Ideen, um zum Torerfolg zu kommen. «Man hat gesehen, weshalb Paradiso eine Spitzenmannschaft ist. Sie brauchen nicht viele Chancen um Tore zu erzielen und stehen hinten souverän», so Wanner.

Uzwil ist also nun seit neun Spielen ohne Sieg. Um in der Liga zu bleiben, brauchen die Uzwiler in den nächsten Wochen Punkte. Der Abstand auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch einen Zähler. Am kommenden Wochenende wartet das Auswärtsspiel beim Tabellenfünften Freienbach.