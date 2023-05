Regionalfussball Seit Mitte März ohne Niederlage: Der FC Wil Frauen ist im Flow und lässt das Küssnacht deutlich spüren Die Aufsteigerinnen des FC Wil Frauen reiten momentan eine Erfolgswelle. Nach kurzem Durchhänger und drei Niederlagen zum NLB-Rückrundenstart, fand Wil wieder zu alter Stärke zurück. Nun sind die Äbtestädterinnen bereits seit sechs Spielen ohne Niederlage. Küssnacht fertigten sie am Samstag gleich mit 5:1 ab.

Jasmin Frick (vorne) traf gegen den FC Küssnacht zum 2:0 für die Wiler Fussballerinnen. Bild: Michel Canonica

Die Frauen des FC Wil befinden sich in Bestform. Seit Mitte März mussten sie in der Nationalliga B keine Niederlage mehr einstecken. Wil spielte in dieser Phase aber nicht nur einfach gegen schwächere Gegner, sondern konnte auch die Top-Teams ärgern. Gegen Sion gewann man mit 3:1 und auch Thun trotzte man einen Punkt ab. Beide Teams stehen momentan in den Aufstiegsspielen in die Women's Super League.

Mit dem 5:1 gegen Küssnacht am Samstagabend holte der FC Wil Frauen den ersten Sieg der NLB-Platzierungsspiele. Dabei begann das Spiel etwas träge. In der ersten Hälfte mussten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion Bergholz mit viel Mittelfeldgeplänkel zufriedengeben. «Küssnacht ist ein mühsamer Gegner. Sie spielen immer auf ein 0:0», sagte Wil-Trainer Florian Holenstein nach der Partie. Er ergänzte: «Deshalb musst du gegen so ein Team einfach irgendwie in Führung gehen, dann geht der Knoten meistens auf.»

Wil mit furioser zweiten Hälfte

Zehn Minuten nach der Pause bekam der FC Wil die Chance in Führung zu gehen. Nach einem Eckball stand Andrea Nigg goldrichtig und köpfte den Ball zum 1:0 in die Maschen. Nur wenige Minuten später war es erneut ein Eckball von der linken Seite, der zum Erfolg führte. Jasmin Frick konnte sich als Torschützin feiern lassen. Danach war die Gegenwehr des FC Küssnacht gebrochen.

Ein ums andere Mal kamen die Wilerinnen gefährlich vors Tor. In der 69. Minute konnte Fabienne Hug auf 3:0 erhöhen. Zehn Minuten vor Schluss schnürte sie den Doppelpack. Das schönste Tor des Abends erzielte Wils Barbara Krucker mit einem schönen Distanzschuss in der 83. Minute. Wenige Sekunden vor dem Ende konnte Küssnacht noch den Ehrentreffer bejubeln.

Weiter geht es für die Äbtestädterinnen am kommenden Samstag um 19 Uhr auswärts gegen den abstiegsgefährdeten FC Biel-Bienne.