Regionalfussball Seit elf Spielen sieglos: Obwohl der FC Uzwil gegen Wettswil-Bonstetten punktet, ist er weiterhin stark abstiegsgefährdet Der FC Uzwil kommt zuhause gegen den Tabellenvierten Wettswil-Bonstetten nicht zum Torerfolg. Weil auch die Gäste blass blieben, endet die Partie 0:0. Für die Uzwiler, die sich im 1.-Liga-Abstiegskampf befinden definitiv zu wenig. Dank Schützenhilfe stehen sie aber wenigstens wieder über dem Strich.

Spielmacher Ajet Sejdija (rechts) und der FC Uzwil erzielen gegen Wettswil-Bonstetten keinen Treffer. Bild: Lukas Tannò

In einem Spiel, das die ganzgrossen Torchancen vermissen liess, ereignete sich die Schlüsselszene in der 78. Minute. FC-Uzwil-Stürmer Fabio Moser startete einen Angriff über die linke Seite, legte den Ball am letzten Verteidiger vorbei und wurde dann im Strafraum gelegt. Der Schiedsrichter pfiff, zeigte aber nicht auf den Punkt, sondern Moser die gelbe Karte wegen einer Schwalbe. «Ich hätte schwören können, ich hätte den Kontakt am Fuss gehört. Aber der Schiedsrichter war sich sicher, dass es kein Strafstoss war», sagte Trainer Markus Wanner nach dem Spiel.

Uzwil bekam also kein Elfmeter zugesprochen. Allgemein waren die Uzwiler offensiv harmlos. Der einzig gefährliche Abschluss haute Luca Lanzendorfer zehn Minuten vor der Pause an die Latte. Auch der Tabellenvierte der 1. Liga kam kaum zu Chancen. Uzwil-Torhüter Timon Waldvogel musste nur einmal richtig eingreifen. So trennten sich Uzwil und Wettswil-Bonstetten 0:0. Für den FC Uzwil, der sich im Abstiegskampf befindet kein gutes Ergebnis.

Meister der Punkteteilung

«Wir haben wieder eine gute Leistung gezeigt, haben gegen ein Top-Team das Spiel im Griff und lassen sie kaum zu Chancen kommen. So spielt kein Absteiger», so Wanner. Durchaus zeigen die Uzwiler immer wieder gute Leistungen, können sich aber einfach nicht dafür belohnen. Der Punktgewinn gegen Wettswil-Bonstetten war bereits das zehnte Unentschieden in dieser Saison. In der Gruppe 3 hat niemand öfters die Punkte geteilt. Nur der FC Langenthal aus der zweiten Gruppe hat bereits elf Mal Unentschieden gespielt.

«Ich glaube so viele Unentschieden habe ich als Trainer einer Mannschaft noch nie geholt. Es ist unglaublich, wie wir einfach nicht gewinnen können. Verdient hätten wir es eigentlich», meinte der Uzwiler Übungsleiter. Was Wanner freuen wird: Auch Tabellenschlusslicht Weesen hat Unentschieden gespielt. Und weil Eschen/Mauren gegen die U21 des Grasshopper Club Zürich verloren hat, steht der FC Uzwil nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. In den letzten vier Saisonspielen hat die Wanner-Elf also alles in den eigenen Händen.

Uzwil vor entscheidendem Saisonendspurt

Vier Partien, die entscheiden, ob Uzwil nächste Saison 1. Liga oder 2. Liga interregional spielen wird. Am kommenden Wochenende gastiert der FC Uzwil beim Tabellendritten Lugano II. Dass man gegen die Tessiner punkten kann, haben die Uzwiler bereits im Hinspiel bewiesen. Zuhause gewannen sie mit 4:0. Nach Lugano warten noch Linth, Kosova und das Direktduell mit Eschen/Mauren auf Uzwil.