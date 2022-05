Regionalfussball Schlusslicht Sirnach geht unter: Gegen den Aufsteiger FC Henau verlieren die Hinterthurgauer mit 0:8 In der 2. Liga regional muss sich der FC Sirnach langsam, aber sicher damit abfinden, dass er in die 3. Liga absteigen wird. Zwar ist vier Runden vor Schluss noch nichts definitiv, aber die 0:8-Klatsche gegen Henau lässt vermuten, dass auch die Sirnacher selbst nur noch bedingt an den Ligaerhalt glauben.

Henaus Dario Regazzoni (links), hier im Cup-Qualifikationsspiel gegen Bischofszell, schnürte gegen den FC Sirnach einen Dreierpack. Bild: Benjamin Manser

Vor der Partie wusste der Co-Präsident des FC Sirnach Guiseppe Pelaia, in welcher Situation sich sein Verein befand. Trotzdem gab er sich noch optimistisch vor dem Derby gegen Henau:

«Rein rechnerisch können wir den Ligaerhalt noch schaffen. Ab jetzt ist jedes Spiel ein Finalspiel für uns.»

Der Co-Präsident und Sportchef der ersten Mannschaft ist am Dienstag nach dem Training extra noch in die Kabine gegangen und hat versucht, dem Team klarzumachen, um was es in den letzten Saisonspielen geht.

Irgendwie hat diese Motivationsrede aber bei den Spielern keinen Anklang gefunden. Denn das Team von Trainer Damian Gimenez, welcher erst seit wenigen Wochen an der Seitenlinie beim FC Sirnach steht, musste gegen den Aufsteiger Henau eine deutliche Klatsche einstecken.

Es kommt einem vor, als hätte Sirnach schon mit seinem Schicksal abgeschlossen und konzentrierte sich bereits jetzt auf die nächste Saison. Trainer Gimenez würde bei einem Abstieg in die 3. Liga den FC Sirnach weiterhin trainieren und den Wiederaufstieg in Angriff nehmen.

Henaus Dario Regazzoni mit einem Dreierpack

Der einst beste Fussballklub aus dem Kanton Thurgau hat vier Runden vor Saisonende nur noch rechnerisch die Chance auf den Ligaerhalt. Im Gegensatz dazu hat der FC Henau alles in den eigenen Händen, um nach dem Aufstieg in die 2. Liga regio in der letzten Saison nun den Ligaerhalt zu schaffen. Der Abstand auf einen Abstiegsplatz konnte auf fünf Punkte ausgebaut werden.

Verantwortlich dafür war das 8:0 gegen den FC Sirnach. Bereits nach 30 Minuten lag Henau 3:0 vorne, und noch vor der Pause stellte das Heimteam auf 5:0. Die Partie war also schon nach 45 Minuten entschieden, aber das Team von Trainer Arlind Sopa hatte noch nicht genug. Manuel Bossart und Marvin Wiedemeier stellten je mit ihren zweiten Toren in dieser Partie auf 7:0. Den Schlusspunkt setzte dann der Mann des Spiels: Dario Regazzoni.

Der Stürmer schnürte in der 77. Minute einen Dreierpack und führt somit die starke Phase der Henauer fort. Aus den letzten vier Spielen holte man 10 Punkte. Damit kommt das Team von Arlind Sopa dem Ligaerhalt immer näher. In der nächsten Woche kann Henau auswärts gegen Wattwil Bunt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Saisonziel machen.

Bronschhofen verliert Anschluss an Leader Rapperswil-Jona II

Am Samstagabend musste sich der SC Bronschhofen gegen Arbon mit 0:2 geschlagen geben. Es war die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen für den Tabellenzweiten. Damit verliert das Team von Trainer Alessandro Maier den Anschluss an Leader Rapperswil-Jona II. Weil die Mannschaft vom Zürichsee gegen Wattwil Bunt nicht patzte, beträgt der Abstand neuerdings neun Punkte. Am kommenden Wochenende kann Bronschhofen mit einem Sieg im Direktduell gegen den Leader diesen Abstand aber wieder verringern.

Und auch für den FC Uzwil II lief es in den letzten Wochen nicht wie gewünscht. Fünfmal in Folge ging man als Verlierer vom Platz. Gegen den Tabellennachbar Romanshorn konnte der Siebte Uzwil II aber am Sonntag wieder einmal einen Sieg feiern. Mit 4:2 gewinnt das Team von Spielertrainer Dejan Misic.

Wenn Uzwil II das nächste Spiel gegen den Tabellenvierten Arbon gewinnt und Schmerikon gleichzeitig im Kellerduell gegen Sirnach Punkte liegenlässt, dann werden die Uzwiler auch in der kommenden Saison in der 2. Liga regio spielen.