Regionalfussball «Schlechtestes Spiel der Saison»: Der FC Uzwil verliert das Lokalderby gegen Gossau und bleibt nur dank Schützenhilfe über dem Strich Der FC Uzwil bleibt in dieser 1.-Liga-Rückrunde weiterhin ohne Sieg. Gegen Gossau verliert Uzwil mit 0:2 - und das absolut verdient. Trainer Markus Wanner konnte sich die schwache Leistung seines Teams nicht erklären. Obwohl die Uzwiler über dem Strich bleiben, wird die Luft im Abstiegskampf langsam dünn.

Elio Stocker (rechts) und der FC Uzwil straucheln gegen den Lokalrivalen Gossau und verlieren das 1.-Liga-Derby mit 0:2. Bild: Arthur Gamsa

«Ich bin sprachlos. Heute haben wir keine Laufbereitschaft und keinen Kampf gezeigt. Ich weiss, so kurz nach Spielende wirklich nicht, was ich sagen soll,» sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner wenige Minuten nach dem Schlusspfiff. Sein Team hat das 1.-Liga-Derby gegen Lokalrival FC Gossau mit 0:2 verloren.

Verdiente Niederlage für den FC Uzwil

Der FC Uzwil blieb in der ersten Halbzeit komplett blass und konnte kaum einen Torschuss verbuchen. Wanner meinte: «Gratulation an den FC Gossau, aber heute haben wir uns selber geschlagen.» Wie so oft in dieser Saison kassierten die Uzwiler einen Standardtreffer. Nach einem Eckball konnte Eldin Muharemi den FC Gossau in der 18. Minute in Führung schiessen.

Eine Antwort der Wanner-Elf blieb aus. Und das obwohl der Trainer vor dem Derby das Gefühl hatte, seine Mannschaft wisse, um was es geht und sei heiss auf die Partie. «Ich kann mir nicht erklären, wieso wir heute so schwach aufgetreten sind. Das war das schlechteste Spiel der Saison», so Wanner. Vielleicht liegt es daran, dass unter der Woche gespielt wurde. Wanner sagt dazu: «Immer wenn wir unter der Woche spielen, ist irgendwie der Wurm drin.»

Gossau konnte noch in der ersten Hälfte auf 2:0 erhöhen. Wiederum traf Muharemi für das Heimteam. Weil der FC Uzwil auch in der zweiten Halbzeit nicht reagieren konnte, blieb es bei diesem Resultat. Uzwil ist also seit acht Spielen ohne Sieg, bleibt aber trotzdem über dem Strich. Dies weil die Uzwiler Schützenhilfe vom FC Freienbach bekommen haben. Freienbach konnte in der 93. Minute den Siegtreffer gegen Weesen erzielen. Aufsteiger Weesen bleibt damit auf einem Abstiegsplatz. Für Uzwil wird die Luft aber immer dünner.

Uzwil mit sieben Finalspielen

«Langsam müssen Punkte her. Das ist ganz klar. Für uns sind die restlichen Partien alles Finalspiele. Wir müssen in jedem an unsere Leistungsgrenze gehen, um den Ligaerhalt zu schaffen», sagte Wanner. Das Restprogramm der Uzwiler hat es aber in sich. Am nächsten Spieltag wartet Leader Paradiso. Zudem muss Uzwil noch gegen Wettswil-Bonstetten, Lugano II und Linth. Alles Teams aus der oberen Tabellenregion.

Vielleicht gerade gut, dass die Spieler nun über Ostern den Kopf ein wenig durchlüften können. Wanner meint: «Ich weiss nicht, ob das so gut ist. Ich habe mir überlegt am Samstag vielleicht sogar zu trainieren, weil ich mit der Leistung gegen Gossau ganz und gar nicht zufrieden war.» Die nächste Partie bestreitet Uzwil am Samstag, 15. April um 17 Uhr gegen Paradiso.