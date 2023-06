Regionalfussball Saisonende der 2. Liga regional: Der FC Henau macht am letzten Spieltag den Ligaerhalt klar – Aufsteiger Flawil krönt starke Spielzeit Der Regionalfussball steht in der Endphase der Saison. In der 2. Liga regional wurde am Wochenende bereits die letzte Runde gespielt. Der FC Henau schafft trotz einer schwachen Rückrunde den Ligaerhalt –Flawil und Bronschhofen werden Tabellenvierter. In der 2. Liga inter und der NLB der Frauen müssen die regionalen Teams Niederlagen einstecken.

Die Saison des FC Henau findet trotz einer schwachen Rückrunde ein gutes Ende. Bild: Benjamin Manser

Nach der Hinrunde stand Henau in der 2. Liga regional auf Rang drei und wollte in der zweiten Saisonhälfte weiterhin oben mitspielen. Doch es kam anders. Die Henauer mussten über ein halbes Jahr auf einen Sieg warten. Dieser kam im letzten Saisonspiel. Ausgerechnet gegen Leader FC Tägerwilen, gegen den die Negativserie in der Hinrunde startete.

Mit diesem Sieg machte Henau den Ligaerhalt klar. Das Team von Trainer Arlind Sopa wendete damit ein dramatisches Saisonende ab. Dabei startete das Spiel nicht optimal aus Henauer Sicht. Bereits in der 14. Minute war man in Rückstand. Nach dem Ausgleich vor der Pause fiel die Entscheidung kurz vor Schluss. Dario Regazzoni und Renato Hungerbühler stellten auf das 3:1-Schlussresultat.

Aufsteiger Flawil überrascht alle

Die Saison des SC Bronschhofen verlief genau anders. Nach der Hinrunde stand er auf dem drittletzten Platz. In der Rückrunde konnte sich Bronschhofen aber fangen und überholte sogar Henau. Mit dem 2:1-Sieg gegen Eschenbach am letzten Spieltag schliesst der SCB die Spielzeit auf Rang vier ab.

In der anderen 2.-Liga-Gruppe steht ebenfalls ein regionales Team auf Rang vier. Aufsteiger FC Flawil schaffte die Überraschung. Dank Trainer Petrit Duhanaj, der in der Hinrunde vor allem an der Fitness der Mannschaft arbeitete, konnte Flawil über sich hinauswachsen und beendet die Saison punktgleich mit Ems auf dem vierten Platz.

In derselben Gruppe schliesst Uzwil II die Saison auf Rang neun ab. Im letzten Spiel bezwangen die Uzwiler Vaduz II mit 2:1. Obwohl der Ligaerhalt früh geschafft wurde, ist man in Uzwil nicht glücklich mit der Saison. Vor der Spielzeit war es das Ziel, vorne mitzuspielen.

Niederlagen für Bazenheid und Wil U20

In der 2. Liga interregional mussten Bazenheid und die Wiler U20-Nachwuchsmannschaft Niederlagen in Kauf nehmen. Bazenheid konnte das starke 1:1 gegen den Tabellenzweiten SV Schaffhausen von letzter Woche nicht bestätigen. Gegen Uster gab es für die Toggenburger eine 0:1-Pleite. Damit verliert Bazenheid den Anschluss an die Top-Plätze.

Auch der FC Wil U20 konnte an diesem Wochenende nicht punkten. Das älteste Nachwuchsteam der Äbtestädter traf am Samstagabend auswärts auf den Tabellenführer Balzers. Gegen die Liechtensteiner verlor das Team von Trainer Fabinho mit 1:3. Es war die fünfte Niederlage in Folge für die Wiler. Damit steht Wil ein Spieltag vor Schluss nur noch drei Punkte vor den Abstiegsplätzen.

FC Wil Frauen verliert Platz zwei

Die Frauen des FC Wil mussten am Samstagabend eine bittere 1:2-Heimniederlage einstecken. Zwar haben sie den Ligaerhalt bereits geschafft, verloren in der Partie gegen den FC Solothurn aber Rang zwei der Nationalliga B an die Solothurnerinnen. Der Aufsteiger aus Wil musste bereits früh einen Doppelschlag des Gegners einstecken. Annina Sommer konnte in der 5. und 13. Minute die Gäste in Führung bringen. Der Anschlusstreffer von Barbara Krucker in der 62. Minute kam zu spät. Wil ist damit neu Dritter und trifft im letzten Saisonspiel kommende Woche auswärts auf Oerlikon.