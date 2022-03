In der 2. Liga interregional traf der FC Wil U20 auswärts auf Calcio Kreuzlingen. Die Wiler, welche mit zwei Unentschieden in die Rückrunde gestartet sind, kamen nicht optimal in die Partie. Gegen den Zweitletzten der Gruppe lag das Team von Trainer Fabinho nach der ersten Halbzeit mit 0:1 zurück. Direkt nach dem Seitenwechsel konnte Marko Krunic vom Elfmeterpunkt ausgleichen, bevor Jonathan Egger in der 75. Minute für die Entscheidung sorgte und den Äbtestädtern den ersten Dreier in der Rückrunde bescherte. Damit festigt die Wiler U20 ihren Platz in der Spitzengruppe der 2. Liga inter.