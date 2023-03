Regionalfussball «Resultat ist zu hoch ausgefallen»: Der FC Uzwil kassiert gegen die Grasshopper U21 eine deutliche Niederlage Nach dem Punktgewinn gegen Taverne, wollte der FC Uzwil mit dem ersten Sieg der 1.-Liga-Rückrunde nachdoppeln. Gegen die U21 des Grasshopper Club Zürich gab es für die Uzwiler aber nichts zu holen. Auswärts in Niederhasli geht man mit 0:4 baden.

Dusan Ranisavljevic (links) und Uzwil verlieren gegen GC U21 mit 0:4. Bild: Alec Nedic

Am Ende stand ein 0:4 auf der Anzeigetafel. Erstligist Uzwil musste sich der GC U21 deutlich geschlagen geben. «Wir haben Mühe in Auswärtsspiele reinzukommen. Irgendwie starten wir gehemmt, wenn wir nicht zuhause spielen. Das müssen wir versuchen in den Griff zu kriegen», sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner.

Zwar hat GC die passiven Uzwiler nicht gerade in den Anfangsminuten bestraft, aber in der 31. Minute war es Shkelqim Demhasaj der das Skore eröffnete. Der Stürmer, der auch schon im Super-League-Team der Grasshopper zum Einsatz kam, liess Uzwil-Schlussmann Timon Waldvogel keine Chance. «GC hat natürlich sehr viele gute Leute. Man merkt, dass bei ihnen einige mit der ersten Mannschaft mittrainieren», so Wanner. Nur fünf Minuten später doppelte GC durch Nahom Tesfom nach. Der Trainer meint:

«Das war ein unnötiges Gegentor. Aber wir haben gut darauf reagiert und auf Augenhöhe mitgespielt.»

Leider war man wie schon gegen Taverne vor dem Tor zu harmlos. Man versuche teilweise den Ball ins Tor zu tragen. Da müsse man abgeklärter und besser werden, sagte Wanner.

Uzwil wieder im Abstiegskampf

«Wir haben dann gegen Ende der Partie auf Dreierkette umgestellt, um besser gegen das 4-4-2 der Zürcher pressen zu können. Das funktionierte ganz gut, aber genau in dieser Phase machte GC durch Vesco das 3:0. Danach war das Spiel eigentlich durch», so der Uzwiler Übungsleiter.

Das vierte Gegentor in der Nachspielzeit von Tariq Blake dürfte man dann eigentlich nicht mehr kassieren, sagte Wanner: «Das Resultat ist zu hoch ausgefallen. Es sieht am Ende härter aus als es war.» Mit dieser Niederlage steht Uzwil wieder mitten im Abstiegskampf. Nur noch fünf Punkte trennt Uzwil vom letzten Platz. «Es wird eine spannende Rückrunde. Aber wir werden die Klasse halten können», meinte Wanner.