Regionalfussball Punkteteilung im Topspiel: Die Frauen des FC Wil kommen auswärts gegen Schlieren nicht über ein Unentschieden hinaus Nach dem Exploit gegen Tabellenführer Zürich U21 am vergangenen Wochenende kam es für die Frauen des FC Wil bereits zum nächsten Topspiel der Nationalliga B. Die Wilerinnen gastierten am Freitagabend auswärts in Schlieren. Gegen den Tabellendritten gab es nur ein müdes 1:1-Unentschieden.

Barbara Krucker (links), hier im Cupspiel gegen Servette, traf gegen Schlieren zum 1:0. Bild: Reto Martin

Die Feierlichkeiten am vergangenen Wochenende dürften bei den Wiler Fussballerinnen noch etwas länger gedauert haben. Schliesslich konnten sie mit dem 3:0-Sieg gegen den Leader FC Zürich U21 den Ligaerhalt feiern. Dieser wurde vom Aufsteiger Wil vor der Saison als klares Ziel ausgerufen. Die Frauen des FC Wil aber bisher eine sensationelle Saison als Aufsteiger. Drei Runden vor Schluss stehen sie immer noch auf dem zweiten Platz der Platzierungsspiele in der Nationalliga B.

Am Freitagabend ging es dann für die Wilerinnen mit dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten Schlieren weiter. Es ging also darum, den zweiten Platz zu verteidigen. Wil startete etwas besser in die Partie und versuchte spielerisch zum Torerfolg zu kommen. «Der FC Schlieren hat es immer wieder mit langen Bällen in die Spitze versucht und kam oft durch Standards zu guten Chancen», sagte Wil-Trainer Florian Holenstein.

Die ganz grossen Möglichkeiten blieben zum Beginn der Partie aus. Erst in der 70. Minute war es dann Verteidigerin Barbara Krucker, die die Wilerinnen erlöste und zum 1:0 traf. Die Führung hielt aber nur gerade einmal acht Minuten. Schlieren konnte mit einem direktverwandelten Freistoss die Partie wieder ausgleichen.

Wiler Siegtreffer wegen Abseits aberkannt

Der FC Wil traf zwar noch zum 2:1, der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits. Für Holenstein ein klarer Fehlentscheid: «Das war ganz sicher kein Abseits. In der Nationalliga B gibt es aber leider keine Linienrichter. Der Unparteiische wird mit der Entscheidung alleine gelassen.»

Auch wenn es für einen Wiler Sieg nicht gereicht hat, bleiben die Äbtestädterinnen mit dem Unentschieden auf dem zweiten Platz - punktgleich mit Schlieren. Am kommenden Samstag um 19 Uhr empfängt Wil Schlusslicht Lugano im Stadion Bergholz.