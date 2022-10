Regionalfussball Punkteteilung für den FC Wil Frauen: Gegen den Tabellenvorletzten Küssnacht spielen die Wilerinnen nur 0:0 Der FC Wil Frauen kann der Favoritenrolle nicht gerecht werden. Gegen den Vorletzten der NLB-Tabelle spielt das Team von Trainer Florian Holenstein nur 0:0. Trotz dieser Punkteteilung bleiben die Äbtestäderinnen auf dem vierten Platz.

Sahra Böhi (rechts) und der FC Wil Frauen kommen gegen Küssnacht nicht über ein 0:0 hinaus. Bild: Lukas Tannò

Das hat sich der FC Wil Frauen anders vorgestellt. Gegen den Tabellenvorletzten FC Küssnacht muss man sich mit einem 0:0 zufriedengeben. Obwohl Wil mit diesem Ergebnis auf dem vierten Platz der Nationalliga B bleibt, wird man in der Lidl-Arena mit dieser Punkteteilung nicht ganz glücklich sein.

Der Aufsteiger FC Wil Frauen hat damit in der zweithöchsten Schweizer Liga bisher in sechs Spiel zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Auch wenn man sich im Duell mit Küssnacht etwas mehr erhofft hat, ist der Saisonstart dem Team von Trainer Florian Holenstein also definitiv geglückt.

Wil trifft im Cup auf Yverdon aus der Super League

Das grosse Problem der Wilerinnen ist die Offensive. Mit dem Toreschiessen will es in dieser Saison noch nicht so funktionieren. In den bisherigen Spielen hat Wil nur sechs Tore geschossen. Die Chancenverwertung bemängelte auch Holenstein schon öfters. Auch gegen Küssnacht konnten die Wilerinnen ihre Chancen nicht nutzen und kommen so nicht über ein 0:0 hinaus.

Chancenverwertung ist ein gutes Stichwort, denn diese muss am kommenden Wochenende besser sein, wenn man im Cup gegen Yverdon-Sport aus der Super League weiterkommen will. Am Samstag um 19.30 Uhr gastiert der Tabellenvorletzte der NLA im Bergholz. Möglich wäre die Sensation sicherlich, denn Yverdon ist mit null Punkten aus sechs Partien in die Saison gestartet. Auch offensiv ist der Superligist noch schlechter als der FC Wil Frauen. Yverdon hat in der Liga bisher noch kein Tor geschossen.