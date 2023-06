Regionalfussball Ohne Trainer und Routiniers: Der FC Uzwil startet mit dem Testspiel gegen den FC Wil in die Saisonvorbereitung Rund vier Wochen nach dem Klassenerhalt in der 1. Liga startet der FC Uzwil wieder die Vorbereitung für die kommende Spielzeit. Einen neuen Trainer hat das Team bisher nicht gefunden. Beim ersten Testspiel am Samstag auswärts gegen den Challengeligisten FC Wil wird deshalb Co-Trainer Bekim Marku an der Seitenlinie stehen.

Ifraim Alija (rechts) beendet seine Spielerkarriere und wird neu das Trainerteam des FC Uzwil ergänzen. Bild: Michel Canonica

Ende Mai schaffte der FC Uzwil in extremis den Erhalt in der 1. Liga. Nur vier Wochen nach dem erfolgreichen Saisonschluss starteten die Uzwiler schon wieder in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Eine grosse Lücke, die vor der kommenden Saison geschlossen werden muss, ist die Trainerposition. Drei Spiele vor Saisonende hatte Uzwil in gegenseitigem Einverständnis mit Trainer Markus Wanner den Vertrag aufgelöst. Nun suchen die Uzwiler noch immer nach einem neuen Übungsleiter.

«Noch haben wir keinen Trainer gefunden», sagt Uzwil-Sportchef Armando Müller. Man sei aber mit Hochdruck auf der Suche. Trotzdem meint Müller: «Es muss alles passen. Der Trainer muss natürlich die richtigen Diplome haben und auch wir als Verein haben gewisse Anforderungen.»

Allzu viel Zeit bleibt dem FC Uzwil aber nicht mehr, um einen neuen Trainer zu finden. Bis zum Saisonstart Mitte August will man diesen vorgestellt haben. «Wir haben einige Gespräche geführt und auch schon Absagen bekommen. Trotzdem machen wir uns keinen Stress», so der Sportchef. Momentan leitet Assistenztrainer Bekim Marku die Vorbereitung.

Erfahrene Uzwiler Achse bricht weg

Aber nicht nur auf der Trainerposition muss Uzwil nachlegen. Auch einige Spielerabgänge müssen kompensiert werden. Neben Elio Stocker, Florjan Nuraj und Edis Pilica verliert der FC Uzwil einige wichtige Spieler, die den Fussball in Uzwil jahrelang geprägt haben. Nachdem bereits Kristian Nushi sein Karriereende bekannt gab, ist nun auch klar, dass Thomas Knöpfel und Ifraim Alija, den alle nur als «Gipfel» kennen, ihre Fussballschuhe an den Nagel hängen werden.

Damit steht bei Uzwil ein kleiner Kaderumbruch an. Denn die Achse Alija, Nushi und Knöpfel, die zusammen auf 470 Einsätze in Super und Challenge League kommen, fällt weg. «Es kann gut sein, dass wir versuchen werden einige erfahrene Spieler zu verpflichten. Aber es ist auch eine Chance für Leistungsträger, wie Ensar Hajrovic, Ajet Sejdija, Michel Lanker oder Luca Lanzendorfer, in Führungsrollen zu schlüpfen», sagt Müller.

Trotzdem werden einige Identifikationsfiguren dem FC Uzwil erhalten bleiben. Ifraim Alija wird neu zweiter Assistenztrainer der ersten Mannschaft und auch Thomas Knöpfel soll eine andere Rolle im Verein einnehmen. Um diese Abgänge zu ersetzen, braucht Uzwil also neue Spieler. Die einzigen bisherigen Neuzugänge sind Joshua Müller, der neu Ersatztorhüter wird, und Alen Coric, der von der U20 des FC Wil auf die Henauer Rüti wechselt. Weitere sollen folgen.

Uzwil testet gegen Fanionteam des FC Wil

Mit diesen Neuzugängen und einigen Testspielern startete Uzwil in dieser Woche die Vorbereitung für die neue Saison. Am Samstag um 14 Uhr kommt es im Stadion Bergholz zum ersten Testspiel. Gegner ist Challengeligist FC Wil. «Als die Wiler uns angefragt haben, mussten wir nicht zweimal überlegen. Für uns ist es natürlich der Hammer, gegen so ein Team ein Vorbereitungsspiel austragen zu können», meint der Sportchef.

Auch die Äbtestädter haben erst in dieser Woche die Saisonvorbereitung aufgenommen. Genau wie bei Uzwil, wird es auch beim FC Wil einen kleineren Kaderumbruch geben. Sechs Spieler haben Wil bereits verlassen. Dazu gehört auch Rekordspieler Silvio. Beim Trainingsstart am Montag war FC-Luzern-Leihspieler Ruben Dantas Fernandes der einzige Neuzugang. Zudem waren einige Testspieler, unter anderem Ex-Espe Ivan Martic, mit dabei. Diese wollen nun im ersten Vorbereitungsspiel gegen Uzwil zeigen, dass sie den Wilern in der kommenden Saison weiterhelfen können.