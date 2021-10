Regionalfussball Nur gute Leistungen reichen nicht: Beim FC Uzwil müssen langsam aber sicher Punkte her Der FC Uzwil zeigte diese Saison oft gute Leistungen. Leider konnte man sich bisher nur einmal mit einem Sieg dafür belohnen. Neben drei Unentschieden, stehen bei den Uzwilern auch vier Niederlagen zu Buche. Am Sonntag auswärts gegen Winterthur II steht für das Team von Armando Müller das nächste wichtige Spiel an.

Gegen den FC Winterthur II wollen sich Orcun Cengiz (links) und der FC Uzwil den nächsten Sieg erkämpfen. Bild: Andrea Stalder (Gossau, 04.09.21)

Die 0:4-Klatsche am letzten Wochenende gegen den FC St.Gallen II tat dem FC Uzwil besonders weh. Bereits am ersten Spieltag verlor man in dieser Höhe gegen Eschen/Mauren. Seit dem Spiel gegen die Lichtensteiner hat man nie mehr so klar verloren, ausser jetzt wieder gegen St.Gallen.

In Uzwil bleibt man ruhig

Beim FC Uzwil bleibt man aber laut Trainer Armando Müller ruhig: «Gegen St.Gallen II haben wir keine Punkte verdient. Wir reden in der Mannschaft offen über unsere Leistungen und unsere Situation in der Tabelle. Trotzdem fragen wir uns nicht, was wäre wenn. Wir werden gegen die zweite Mannschaft des FC Winterthur ein anderes Gesicht zeigen und alles geben, um den zweiten Saisonsieg zu holen.»

Auch wenn die Stimmung in der Mannschaft immer noch gut ist, müssen langsam positive Resultate her. Zwar sind erst acht Partien gespielt, aber wenn man sich selber keinen Druck machen will, muss Uzwil am Sonntag gegen Winterthur gewinnen. Das wäre auch wichtig für die Moral:

«Ein Sieg wäre sehr wichtig für den FC Uzwil. Nicht nur wegen den Punkten, sondern um auch zu erkennen, dass wir nicht nur die Leistung in dieser Liga bringen können, sondern auch die Resultate.»

FC Bazenheid Der Bazenheid hat mit Widnau das nächste Spitzenteam vor der Brust. Die Rheintaler sind nebst Spitzenreiter Kreuzlingen das einzige ungeschlagene Team der 2. Liga interregional. Widnau gehört auch zu jenen Mannschaften, gegen die sich die Bazenheider in der Vergangenheit immer schwertaten. Bestes Beispiel ist das 0:3 in der letzten Runde der abgelaufenen Saison. Trotzdem will Bazenheid am Samstag um 17.30 Uhr zu Hause auf Sieg spielen. Der bisherige Saisonverlauf hat gezeigt, dass sich die Alttoggenburger vor keinem Gegner zu verstecken brauchen.

FC Wil U20 Nach drei Niederlagen in Folge ist beim FC Wil U20 langsam wieder die Realität eingekehrt. Die Siegesserie, welche im Derby gegen Bazenheid gerissen ist, hat die Erwartungen vielleicht zu weit nach oben verschoben. Gegen den Leader Kreuzlingen musste man sich sogar deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Nun wartet auf das Team von Trainer Fabinho mit Sicherheit ein einfacherer Gegner. Am Samstag um 16 Uhr kommt es zur Begegnung gegen den Tabellenelften FC Seuzach. Aber aufgepasst. Die Zürcher haben diese Saison auch den FC Bazenheid schon geschlagen.