Regionalfussball Null Punkte aus drei Spielen: Die Pleite gegen Kreuzlingen ist die dritte Niederlage in Folge für den FC Uzwil Mit dem neuen Trainer Giuseppe Gambino wollte der FC Uzwil wieder einfachen und erfolgreichen Fussball spielen. In den ersten drei 1.-Liga-Spielen klappte das aber noch nicht so, wie sich Uzwil das vorgestellt hat. Das 0:4 gegen den FC Kreuzlingen ist die dritte Pleite hintereinander.

Fabio Moser (rechts) und der FC Uzwil bleiben auch im dritten Saisonspiel ohne Sieg. Bild: Lukas Tannò

Der 1.-Liga-Saisonstart des FC Uzwil ist ernüchternd. Drei Pleiten in drei Spielen und nur ein Tor. Der Umbruch, den der FC Uzwil im Sommer machen musste, fruchtet noch nicht so ganz. Vor allem offensiv finden die Uzwiler kaum Lösungen. Am Sonntagnachmittag gegen Kreuzlingen setzte Uzwil offensiv aber das erste Ausrufezeichen. Nach zehn Minuten traf Robin Wirth mit einem schönen Schlenzer nur die Latte.

Auf der anderen Seite zeigte sich Kreuzlingen effizienter. Mit der zweiten Ecke nach einer Viertelstunde konnte der Bodensee-Klub direkt zum 1:0 durch Yves Seeger einköpfen. Uzwil kam in der brütenden Hitze nicht zu vielen Chancen und war eher mit Abwehrarbeit beschäftigt. In der 39. Minute wusste sich Giulio Franscini im Strafraum nur mit einem Foul zu helfen. Abbas Karaki liess Timon Waldvogel, der nach seinen Ferien wieder ins Uzwiler Tor zurückkehrte, keine Chance und stellte auf 2:0 für das Heimteam.

Nun wartet das Derby gegen Gossau

Wer dachte, dass Uzwil hungrig und motiviert aus der Halbzeitpause auf den Platz zurückkam, wurde enttäuscht. Kreuzlingen war weiterhin spielbestimmend und zeigte das auf eindrückliche Art und Weise.

Nach einer guten Stunde stellten Hasani und Bode innert drei Minuten auf 4:0 für den FC Kreuzlingen. Nun war die Uzwiler Gegenwehr komplett gebrochen. Zwar musste Uzwil keinen Treffer mehr hinnehmen, aber schaffte es nicht mehr in den verbleibenden 25 Minuten gefährlich vors Tor zu kommen.

Damit verliert Uzwil das dritte 1.-Liga-Saisonspiel in Folge. Für Trainer Gambino und sein Team sicherlich alles andere als ein optimaler Start. Was für Uzwil spricht, ist, dass die Partie gegen Kreuzlingen das erste Spiel mit dem fast kompletten Team war. Ob Uzwil am nächsten Samstag um 16 Uhr im Derby gegen den FC Gossau den ersten Sieg feiern kann, wird sich zeigen.