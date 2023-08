Regionalfussball Niederlage zum Saisonstart: Der FC Uzwil muss sich gegen Aufsteiger Mendrisio mit 0:2 geschlagen geben Der FC Uzwil verliert sein erstes 1.-Liga-Saisonspiel unter dem neuen Trainer Giuseppe Gambino auswärts mit 0:2. Aufsteiger Mendrisio erzielte die Tore kurz vor der Pause und wenige Sekunden vor dem Abpfiff. Vor allem offensiv konnten die Uzwiler kaum Akzente setzen.

Neuzugang Donart Asani (rechts) und der FC Uzwil starten mit einer Pleite in die 1.-Liga-Saison. Bild: Michel Canonica

Nach dem dramatischen Ligaerhalt in der letzten Saison startete der FC Uzwil am Sonntag erneut mit dem Ziel, die Klasse zu halten gegen Mendrisio in die 1.-Liga-Meisterschaft. Neu an der Seitenlinie bei den Uzwilern stand Giuseppe Gambino. Mit dem Ex-FCSG-Spieler will Uzwil wieder erfolgreichen Fussball spielen.

Uzwil-Sportchef Armando Müller sagt: «Der neue Trainer setzt wieder mehr Wert auf die Basics und lässt einfachen Fussball spielen. Davon profitiert das Team.» Das zeigte auch der Saisonauftakt gegen Mendrisio. Der FC Uzwil kehrte wieder zum klassischen 4-4-2-System zurück und spielte sauberen, einfachen Fussball.

Uzwil startete auch gut in die Partie, kontrollierte den Ball und versuchte immer wieder über die rechte Seite vors Tor zu kommen. Einen gefährlichen Abschluss konnten die Uzwiler aber nicht verzeichnen. Nach den ersten Minuten wurde auch der FC Mendrisio immer besser. Einige Male musste Joshua Müller, der den abwesenden Timon Waldvogel im Uzwiler Tor ersetzte, eingreifen. Kurz vor der Pause war aber auch er machtlos. Riccardo Bini stellte auf 1:0.

In der zweiten Hälfte plätscherte die Partie etwas dahin. Kein Team konnte sich Torchancen herausarbeiten. Gefährlich wurde es eigentlich nur bei Standards. Uzwil warf am Schluss nochmals alles nach vorne. Dadurch konnte Mendrisio in der Nachspielzeit mit einem Konter noch das 2:0 durch Stefano Gibelli erzielen. Der FC Uzwil verliert also zum Saisonstart mit 0:2 gegen Aufsteiger Mendrisio. Für Uzwil kein guter Auftakt in die dritte 1.-Liga-Saison in Folge. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag um 16 Uhr die AC Taverne.

Auch wenn es bereits die dritte 1.-Liga-Spielzeit ist, ändert sich am Saisonziel aber nichts. «Unsere oberste Priorität ist der Ligaerhalt. Zudem wäre es schön, wenn wir nicht, wie in der vergangenen Spielzeit, bis zum letzten Spiel zittern müssen», sagt Müller. Einfach wird das aber nicht. Mit Thomas Knöpfel, Kristian Nushi und Ifraim Alija hat Uzwil viele Routiniers verloren, die schwierig zu ersetzen sind. Auch die Vorbereitungsspiele gaben ein gemischtes Bild ab. Gegen tiefere Mannschaften konnte Uzwil gewinnen, gegen bessere Teams verlor der Erstligist.

«Wir wissen noch nicht ganz, wo wir stehen. Es hat sich einiges verändert und der neue Trainer, aber auch die Spieler müssen sich erst noch eingewöhnen. Trotzdem denke ich, dass viel von uns abhängt, welchen Platz wir Ende Saison belegen werden. Die Qualität den Ligaerhalt zu schaffen ist sicher da», so der Uzwiler Sportchef.