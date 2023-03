Regionalfussball 0:3-Niederlage: Der FC Uzwil gerät daheim gegen den FC Tuggen unter die Räder Der FC Uzwil kassiert daheim gegen Tuggen eine 0:3-Klatsche. Bei einem Sieg hätten die Uzwiler auf den zwischenzeitlichen Rang 9 vorrücken können. Nun bleiben sie auf Rang 14 und sind damit weiterhin abstiegsgefährdet.

Der FC Uzwil strauchelt daheim: Uzwil-Stürmer Fabio Moser und sein Team bleiben gegen den FC Tuggen chancenlos und verlieren 0:3. Bild: Michel Canonica

«Die 1.-Liga-Meisterschaft bleibt extrem spannend. Acht Teams trennen nur zwei Punkte von den Abstiegsplätzen.» Der FC Uzwil klang im Vorfeld des Heimspiels am Samstag um 15 Uhr optimistisch. Zu Recht: Denn bei einem Sieg hätten sich die Uzwiler aus dem Tabellenkeller verabschieden können, zumindest vorläufig. Dann hätte der FC Uzwil nämlich gleich fünf Ränge vorrücken können auf Platz 9.

Doch der FC Uzwil ging als Aussenseiter ins Spiel. Der Gegner hiess FC Tuggen, der sich nicht wie Uzwil im Abstiegskampf befindet, sondern noch vom Titel träumen kann. Und der FC Tuggen nahm seine Favoritenrolle wahr. Beim Schlusspfiff zeigte der Totomat ein klares 3:0 aus Sicht der Gäste.

337 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen auf der Rüti in Henau, wie das Heimteam nach 20 Minuten 0:1 in Rückstand geriet. Und kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Caine Keller für die Gäste nach. Das 2:0 zur Pause roch bereits nach Vorentscheidung. Bevor der FC Uzwil die Partie noch irgendwie spannend machen konnte, bauten die Gäste bereits fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff die Führung erneut aus: Michael Bärtsch traf in der 50. Minute zum 3:0, was gleichzeitig der Endstand war.

Der FC Uzwil bleibt im zweiten Spiel in Folge ohne Torerfolg

Für die Uzwiler ist es nicht nur die zweite Niederlage in Serie, es ist auch das zweite Spiel ohne Torerfolg. Bereits am vergangenen Wochenende gab es eine 0:4-Niederlage gegen die Grasshoppers U21. «Irgendwie starten wir gehemmt, wenn wir nicht zu Hause spielen. Das müssen wir versuchen, in den Griff zu kriegen», sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner. Nun blieb der FC Uzwil also auch im eigenen Stadion chancenlos.

Am kommenden Samstag, dem 18. März, kommt es nun zu einem kleinen Showdown, auswärts gegen den punktgleichen FC Weesen. Und die Zeichen stehen gut, dass dann auch die Torflaute beendet werden kann. Im Hinspiel gewann der FC Uzwil gleich mit 4:0.