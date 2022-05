Regionalfussball Nach der Niederlage im letzten Spiel gegen Linth: Das war die 1.-Liga-Saison des Aufsteigers FC Uzwil Mit einer 1:3-Auswärtsniederlage beendet der FC Uzwil die 1.-Liga-Saison. Der Aufsteiger konnte mit dem Ligaerhalt zwei Spieltage vor Ende der Saison frühzeitig sein Saisonziel feiern. So drückt sich die vergangene Spielzeit der Uzwiler in Zahlen aus.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler Ensar Hajrovic (am Ball) war mit zehn Toren in dieser 1.-Liga-Saison bester Uzwiler Torschütze. Bild: Andrea Stalder

Am Samstag ging die 1.-Liga-Saison des FC Uzwil zu Ende. Zum Abschluss der Saison gastierte das Team vom scheidenden Trainer Armando Müller in Näfels bei Linth 04. Uzwil reiste mit einem guten Gefühl an, denn im Hinspiel schlug man Linth zu Hause mit 4:2.

In der letzten Partie dieser Spielzeit müssen sich die Uzwiler dem Tabellenachten aber 1:3 geschlagen geben. Yanis Uetz' Ausgleich zum 1:1 in der 60. Minute währte nicht lange. Bereits drei Minuten später lag Linth wieder vorne und sorgte eine Minute vor Schluss für das 1:3-Schlussresultat. Damit beendet Uzwil die erste Saison in der 1. Liga nach dem Aufstieg auf dem zehnten Platz.

Rückrunde nicht so stark wie die Hinrunde

Der zehnte Platz ist aber keine Überraschung, denn Uzwil überwinterte bereits auf diesem Tabellenrang. Und das, obwohl die Hinrunde um einiges besser war als die Rückrunde. 17 Punkte hatte der FC Uzwil nach 14 Spieltagen auf dem Konto. In der Rückrunde kamen nur noch 12 Punkte dazu.

Zudem zog man im Frühjahr eine Negativserie von fünf Niederlagen hintereinander ein. Der FC Uzwil verlor plötzlich gegen Teams, gegen welche er in der Hinrunde noch gepunktet hatte. Darunter fallen die Rückrundenspiele gegen Wettswil-Bonstetten, Paradiso, Freienbach, Linth und Balzers.

Vor allem die 3:7-Klatsche gegen Tabellenschlusslicht Balzers fasst die schwächere Rückrunde der Uzwiler gut zusammen. Es war das Spiel mit den meisten Toren in der 1. Liga Gruppe 3 in dieser Saison. Zwar ging es für Uzwil gegen Balzers um nichts mehr, da man den Ligaerhalt dank der Schützenhilfe des FC Baden geschafft hatte, aber es zeigt, dass die Uzwiler noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich haben, wenn sie nächste Saison erneut nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen.

Hajrovic ist bester Uzwiler Torschütze

Wenn man sich die Heim- und Auswärtstabelle anschaut, dann sieht man, dass Uzwil zwar auf der heimischen Rüti zwei Siege und fünf Punkte mehr geholt hat als in der Fremde, aber von richtiger Heimstärke kann hier nicht die Rede sein. Uzwil hat zwar zu Hause ein besseres Torverhältnis, aber auswärts mehr Treffer (22) erzielt als auf der Sportanlage Rüti (19).

Insgesamt war Uzwil in dieser Saison 41-mal erfolgreich. 22 Tore wurden von Mittelfeldspielern erzielt und nur 13 von Stürmern. Bester Uzwiler Torschütze ist mit zehn Treffern Mittelfeldakteur Ensar Hajrovic. Der Sommerneuzugang hat direkt eingeschlagen und brauchte für seine zehn Tore nur gerade mal 20 Spiele. In der Gruppe 3 der 1. Liga hat nur ein Spieler mehr Tore bei weniger Einsätzen gemacht: U20-Nationalspieler Nikolas Muci vom Team Ticino.

Aber Hajrovic erzielte nicht einfach nur Tore, sondern er schoss sie vor allem in den wichtigen Momenten. In drei Saisonspielen avancierte er mit dem entscheidenden Tor zum Matchwinner und sorgte so für neun der 29 geholten Punkte des FC Uzwil.

Wenn nun die Uzwiler auf die kommende Saison noch ihr Kader mit einem Durchschnittsalter von 27,6 Jahren verjüngen können, ohne an Qualität einzubüssen, dann steht einer erfolgreichen zweiten 1.-Liga-Saison nichts mehr im Weg.