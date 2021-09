Regionalfussball Nach einem schweren Zusammenprall kam der Krankenwagen – danach einigten sich die Spieler des FC Flawil und des FC Besa auf Spielabbruch Nach einem Zweikampf mit dem Goalie des FC Flawil blieb Besas Agim Nushi benommen liegen. Für weitere Untersuchungen wurde er mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht. Ob das Spiel wiederholt wird, entscheidet sich am Mittwoch.

Auch wenn es zur Sache geht: Meistens, wie hier in einem Spiel zwischen dem FC Flawil (rot, im Bild Alessio Curaba) und dem FC Winkeln, verlaufen die Zweikämpfe im Fussball glimpflich. Bild: Michel Canonica

In der 3.-Liga-Partie zwischen dem FC Flawil und dem FC Besa St.Gallen läuft die 68. Minute. Ein Freistoss fliegt in den Flawiler Strafraum. Goalie Remo Wagner und Agim Nushi gehen zum Ball. Er erinnere sich noch, dass ihn Wagner mit den Fäusten am Kopf getroffen habe, sagt Nushi am Dienstag. Danach setzt die Erinnerung erst im Krankenwagen wieder ein.

Erstversorgung auf dem Platz

Stefanie Häfele, Mediensprecherin des FC Flawil, schildert, wie sie die Minuten zwischen Zusammenprall und dem Eintreffen des Krankenwagens erlebte. Nushi sei lange liegen geblieben. Dabei habe er benommen, aber ansprechbar gewirkt. Die Erstversorgung auf dem Platz leisteten ein Staffmitglied des FC Besa, Flawils Physiotherapeutin und eine Zuschauerin mit medizinischen Kenntnissen.

Im Spital Wil wurde eine Magnetresonanztomografie durchgeführt, um Blutungen im Gehirn auszuschliessen. Diese Woche sei er krankgeschrieben, dann folge die Nachuntersuchung, sagt Nushi. Aktuell gehe es ihm gut, er habe keine Schmerzen.

Eigentlich Trainer

Agim Nushi ist eigentlich Trainer des FC Besa. Wenn ihm aber zu wenig Spieler zur Verfügung stehen, wechselt sich der ehemalige Challenge-League-Spieler des FC Wil ein. So auch am Samstag. Der Zweikampf mit Remo Wagner war Nushis erste Aktion im Spiel. Der Goalie habe sich nach dem Spiel bei ihm gemeldet und sich erkundigt, wie es ihm gehe, sagt Nushi. Weitere Genesungswünsche aus Flawil seien eingegangen.

Nach dem Unfall einigten sich die Spieler beider Teams und der Schiedsrichter, das Spiel abzubrechen. Ob es wiederholt oder der Spielstand in der 68. Minute, 4:2 für Flawil, gewertet wird, entscheidet die Wettspielkommission des Ostschweizer Fussballverbands am Mittwochmorgen.