Regionalfussball Nach dem Ligaerhalt des FC Uzwil: Die Ostschweizer Fussballgrösse Kristian Nushi beendet seine Karriere Der FC Uzwil schaffte am vergangenen Wochenende in extremis den Erhalt in der 1. Liga. Bei den Uzwilern startet nun die Kaderplanung und Trainersuche für die kommende Spielzeit. Einer, der sicher nicht mehr dabei sein wird, ist Kristian Nushi. Der ehemalige FCSG-Spieler und Cupsieger mit dem FC Wil bestritt gegen Eschen/Mauren sein letztes Fussballspiel bei den Aktiven.

Kristian Nushi, hier im 1.-Liga-Derby gegen den FC Gossau, spielte sieben Jahre beim FC Uzwil. Nun hängt er seine Fussballschuhe an den Nagel. Bild: Andrea Stalder

Das Highlight des FC Uzwil war am vergangenen Samstag ganz klar der Klassenerhalt in der 1. Liga. Dank einem 2:0-Sieg gegen den liechtensteinischen USV Eschen/Mauren spielen die Uzwiler auch in der kommenden Saison in der vierthöchsten Liga der Schweiz. Ein weiteres Highlight ereignete sich jedoch in der 72. Minute. Kristian Nushi wurde zum allerletzten Mal eingewechselt und bestritt sein letztes Spiel als aktiver Fussballer.

Sieben Jahre trug der Kosovare das Trikot des FC Uzwil, verhalf ihm vor zwei Jahren zum Aufstieg in die 1. Liga und war bis zum Schluss ein Leistungsträger auf und neben dem Platz. Mit dem Ligaerhalt beendete er seine 20-jährige Fussballkarriere. In der Saison 2002/03 wurde er beim FC Wil zum ersten Mal in der Nationalliga A eingesetzt und feierte ein Jahr später den historischen Cupsieg mit den Äbtestädtern.

Kristian Nushi lief 157-mal für den FC St.Gallen auf. Bild: Urs Bucher

Über 200 Super-League- und 100 Challenge-League-Spiele bestritt Nushi für Wil, St.Gallen, Aarau und Winterthur, bevor er sich in die tieferen Ligen zurückzog und über Tuggen zum FC Uzwil kam. «Kristian Nushi war immer ein absolutes Vorbild. Egal, ob er gespielt hat oder nicht, hat er das Wohl der Mannschaft in den Vordergrund gestellt und zeigte den jungen Spielern auf, wie man sich verhalten soll», sagt Uzwil-Sportchef Armando Müller zum Karriereende des 40-Jährigen.

Kaderplanung und Trainersuche steht bevor

Nushi ist aber nicht der einzige Abgang des FC Uzwil. Aussenverteidiger Elio Stocker wird ein Auslandsjahr machen, weshalb er kommende Saison nicht spielen wird. Auch Ersatztorhüter Edis Pilica wird nicht mehr in der ersten Mannschaft spielen und ergänzt neu das Torhütertrainerteam.

Ansonsten hätten bisher 16 Spieler für die neue Saison zugesagt. Weiterhin würden noch finale Gespräche mit den Routiniers Thomas Knöpfel, Ifraim Alija und Captain Timon Waldvogel geführt werden, meint der Sportchef. Müller ergänzt: «Je nachdem, wer bleibt und wer geht, werden wir nicht nur junge Spieler suchen, sondern auch schauen, dass wir erfahrene Spieler unter Vertrag nehmen können.» Es werden also auch Spieler im Alterssegment von 25 bis 30 Jahren gesucht. «Trotzdem werden wir unserer Linie treu bleiben und nicht übermässig viel zahlen können und wollen», so Müller.

Armando Müller, Sportchef des FC Uzwil. Bild: PD

Ebenfalls eine vakante Position ist diejenige des Cheftrainers. Denn Müller, der nach der gegenseitigen Vertragsauflösung mit Markus Wanner die letzten Spiele als Interimstrainer fungierte, kann nicht Trainer bleiben. «Ich habe die nötigen Diplome gar nicht», sagt der Sportchef und ergänzt: «Wir suchen nun einen neuen Trainer. Auch wenn wir nicht viel Zeit dafür haben, wollen wir nichts überstürzen, sondern eine gute Lösung finden.»

Saisonvorbereitung startet Ende Juni

Ob Uzwil bereits zum Vorbereitungsstart den neuen Trainer präsentieren wird, lässt Müller offen: «Wenn nicht, dann wird Assistenztrainer Bekim Marku mit der Vorbereitung starten.» Allgemein werde die Vorbereitung, die Ende Juni beginnt, und die Trainingsspiele für die neue Saison momentan von Müller und Marku geplant.