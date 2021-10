Regionalfussball Nach dem Derbysieg von Bazenheid gegen die Wil U20 treffen beide Teams diese Woche auf besserklassierte Gegner Im Derby zwischen Bazenheid und dem FC Wil U20 konnten die Toggenburger drei Punkte für sich verbuchen. Am kommenden Wochenende muss Bazenheid zu Hause gegen die SV Schaffhausen antreten, die zweite Mannschaft des FC Wil gastiert in Amriswil.

Marko Krunic (links) und der FC Wil U20 wollen am Wochenende gegen Amriswil wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren. Bild: Tobias Garcia

Am Samstag wird auf dem Ifang in der 2. Liga interregional ein Spiel zweier Überraschungsteams angepfiffen. Während die Bazenheider mit 13 Zählern dem erweiterten Spitzenfeld angehören, nimmt die SV Schaffhausen sogar Platz 3 ein (16 Punkte). Die Gründe, weshalb der Aufsteiger aus der Munotstadt derart gut unterwegs ist, glaubt Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter zu kennen:

«Die Mannschaft hat mit Luca Tranquilli einen Ex-Profi in ihren Reihen, der die Differenz ausmacht und gleichzeitig seine Mitspieler mitzieht.»

Nebst ihm, der schon sechs Tore erzielt hat, verfüge der Aufsteiger über weitere gute Akteure in der Offensive. Schwächen sieht Bernhardsgrütter hingegen in der Defensive, in der am Samstag zusätzlich zwei gesperrte Spieler zum Zuschauen verurteilt sind.

Bei den Einheimischen stehen weiterhin die Langzeitverletzten Stefan Ott und Elvis Musaj nicht zur Verfügung. Trotzdem sagt Bernhardsgrütter abschliessend: «Wir gehen auf den Platz, um zu gewinnen, aber das nehmen wir uns in jedem Spiel vor, egal, wie der Gegner heisst.»

Wil will nach der Derbypleite wieder gewinnen

Mit dem gleichen Ziel geht die zweite Mannschaft des FC Wil in ihre Meisterschaftsspiele. Wil-Trainer Fabinho: «Egal gegen wen wir spielen, wir wollen immer ein gutes Spiel machen und versuchen zu gewinnen.» Am Samstag muss der FC Wil U20 auswärts gegen Amriswil antreten.

Die Thurgauer stehen mit zwei Punkten Vorsprung auf die Wiler auf Platz Vier. Die Mannschaft von Fabinho war in den letzten Wochen eigentlich gut in Form, nur letztes Wochenende gegen Bazenheid musste eine knappe Niederlage verkraftet werden.