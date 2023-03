Regionalfussball Mit einem positiven Zeichen in entscheidende Wochen: Vor dem Spiel gegen die Grasshopper U21 verlängert Uzwil mit Cheftrainer Markus Wanner Der FC Uzwil startete letztes Wochenende mit einem Unentschieden in die zweite Saisonhälfte der 1. Liga. Nun kommen wichtige auf die Uzwiler zu. Vor dem Duell gegen die U21 von GC setzte der Verein deshalb ein Zeichen. Der Vertrag mit Übungsleiter Markus Wanner wurde bis Ende Saison 2023/2024 verlängert.

Auf Uzwil-Topskorer Ensar Hajrovic (links) und den FC Uzwil warten in den kommenden Wochen einige wichtige Spiele. Bild: Michel Canonica

Als am vergangenen Samstag Winterneuzugang Giulio Franscini in der 91. Minute den Ausgleich für die Uzwiler erzielte, jubelte die gesamte Sportanlage Rüti, als hätte man gerade gewonnen. Am Ende gab es aber eben doch nur einen Punkt. Uzwil hat nun drei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Um das Minimalziel Ligaerhalt also zu erreichen, braucht das Team von Trainer Markus Wanner in den kommenden Wochen mehr als nur ein paar Unentschieden.

Uzwil mit Gastspiel in Niederhasli

Die nächsten Spiele werden für die Uzwiler sehr entscheidend werden. Schaut man auf den Spielplan, trifft der FC Uzwil in den kommenden fünf Wochen vier Mal auf einen Gegner aus der unmittelbaren Tabellennähe. Holt man in diesen Spielen also einige Siege, kann man sich nicht nur von den Abstiegsplätzen absetzen, sondern spielt sich in der vorderen Tabellenhälfte fest.

Den Anfang in diese wegweisenden Wochen macht am Samstag um 17 Uhr das Auswärtsspiel bei der U21 des Grasshopper Club Zürich. In der Hinrunde gewann GC auf der Rüti mit 2:1. In der Tabelle stehen die Zürcher aber nun zwei Punkte hinter dem FC Uzwil. Nach dem Duell mit der U21 von GC treffen die Uzwiler auf Tuggen. Danach warten die Aufsteiger Weesen und Kreuzlingen, bevor man auf Höngg und Lokalrival Gossau trifft.

Uzwil-Trainer Markus Wanner. Bild: PD

Vertrag mit Trainer Markus Wanner verlängert

Vor dem Duell mit der Grasshopper U21 teilt der FC Uzwil mit, dass der Vertrag mit Übungsleiter Markus Wanner um ein Jahr, bis Ende Saison 2023/2024, verlängert wurde. Damit setzt man ein klares Zeichen der Kontinuität und unterstreicht, dass der Weg, auf junge Spieler zu setzen, der Richtige ist. Ljubiša Stojanovic, Präsident des FC Uzwil, sagt: «Wir sind mit der Arbeit von Markus Wanner sehr zufrieden. Wir wollen diesen erfolgversprechenden Weg mit ihm weitergehen.»