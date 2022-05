Regionalfussball Mit einem Last-Minute-Sieg: FC Uzwil macht einen grossen Schritt in Richtung Ligaerhalt In der 1. Liga gastierte am Samstagabend das Team Ticino auf der Rüti in Henau. Dank Ensar Hajrovics Siegtreffer in der 90. Minute konnten die Uzwiler den Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf acht Punkte ausbauen und stehen kurz vor dem Ligaerhalt.

Ensar Hajrovic (am Ball) schoss die Uzwiler am vergangenen Samstag gegen das Team Ticino zum Sieg. Bild: Andrea Stalder

(Gossau, 04. September 2021)

«Es war ein sehr emotionales Spiel. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen», sagte FC-Uzwil-Trainer Armando Müller nach der Partie. Doch die Partie gegen das Team Ticino wurde erst kurz vor Schluss entschieden. Nach dem Treffer in der 90. Minute zum 3:2 durch Mittelfeldspieler Ensar Hajrovic brachen auf der Henauer Rüti alle Dämme.

Hajrovic und späte Siegtreffer – da war doch was? Genau, denn bereits im Derby gegen Gossau vor rund zwei Monaten war Hajrovic mit seinem Treffer in der 94. Minute der gefeierte Mann. Der 24-Jährige ist auch der Toptorschütze des FC Uzwil. Bereits elf Treffer konnte er in 18 Einsätzen feiern.

Auch gegen das Team Ticino traf er am Samstag doppelt. Nach dem 1:0 durch Luca Lanzendorfer in der 15. Minute erzielte Hajrovic nur fünf Minuten später das zwischenzeitliche 2:0. Der FC Uzwil gab aber die Zweitoreführung innert kürzester Zeit aus der Hand. In der 30. Minute musste Torhüter Timon Waldvogel innerhalb von nur einer Zeigerumdrehung zweimal hinter sich greifen. Der Italiener Simone Musumeci konnte sich für beide Tore feiern lassen.

«Wir haben nach dem 2:0 nicht mehr konsequent genug verteidigt und liessen dem Gegner zu viel Platz. Das haben die Tessiner gut ausgenutzt», sagte Müller nach der Partie. Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Uzwil eine Zweitoreführung aus der Hand gab. Bereits im Hinspiel gegen Balzers reichte eine 2:0-Führung nicht zum Sieg. Auch damals erzielte Hajrovic den 3:2-Siegtreffer.

Und nun trifft Uzwil, nach diesen wichtigen drei Punkten gegen das Team Ticino, am kommenden Samstag um 16 Uhr auswärts wieder auf Schlusslicht Balzers. Müller schaut gelassen nach vorne:

«Wir haben aus unserer Negativphase von fünf Niederlagen in Folge sicher viel gelernt. Nun wollen gegen Balzers aus eigener Kraft den Ligaerhalt schaffen.»

Uzwil könnte aber bereits vor der Partie den Ligaerhalt klarmachen. Zwei Stunden vorher spielt nämlich das Team Ticino gegen den Tabellenzweiten Baden. Wenn die Tessiner diese Partie nicht gewinnen, hat der FC Uzwil als Tabellenzehnter den Ligaerhalt geschafft und sein Saisonziel erreicht.