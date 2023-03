Regionalfussball Mit Bronschhofen weit unten und Henau weit oben: So starten die Teams der 2. Liga regional in die Rückrunde Am Wochenende beginnt in der 2. Liga regional die Rückrunde. Das bedeutet, dass es für Flawil, Uzwil II, Bronschhofen und Henau wieder ernst gilt. Wie sieht die Situation vor dem Rückrundenstart aus und kann sich der FC Henau weiterhin oben in der Tabelle der Gruppe 2 halten?

Claudio Schmidt (rechts) und der FC Henau wollen in der zweiten Saisonhälfte die starke Hinrunde bestätigen. Bild: Ralph Ribi

Der FC Henau war das Überraschungsteam der Hinrunde. Lange führten die Henauer die Gruppe 2 der 2. Liga regio an. Am Ende der ersten Saisonhälfte reichte es für das Team von Trainer Arlind Sopa für Platz drei – drei Punkte hinter Leader Arbon. Für die Rückrunde haben sich die Henauer noch einmal verstärkt. Nach sieben Jahren kehrt Torjäger Nino Di Bella zum FC Henau zurück. Zudem wechselt Patrik Marku vom Erstligisten Uzwil zu den Henauern. Er wird sicherlich eine wichtige Verstärkung sein. Henau startet am Sonntag um 15 Uhr gegen Bischofszell in die Rückrunde.

Eher negativ überrascht hat der SC Bronschhofen. Spielte das Team letzte Saison lange um den Aufstieg mit, kommt der momentane Tabellenplatz etwas unerwartet. Mit zehn Punkten steht es nur einen Zähler vor den Abstiegsplätzen. Bronschhofen ist aber hochmotiviert, die Rückrunde erfolgreich zu gestalten. Bereits die ersten beiden Spiele haben es in sich. Am Samstag um 17 Uhr gastiert Bronschhofen beim FC Romanshorn, bevor man eine Woche später Linth II empfängt. Beide Teams stehen in der Tabelle hinter dem SC Bronschhofen.

Bleiben Uzwil II und Flawil weg von den Abstiegsplätzen?

In der anderen Gruppe der 2. Liga regional kämpfen Uzwil II und Aufsteiger Flawil um den Ligaerhalt. Die Flawiler können mit 14 Punkten aus elf Spielen sicherlich zufrieden sein. Der FC Uzwil II hingegen steht mit elf Zählern nur einen Rang vor den Abstiegsplätzen. Flawil hat mit Petrit Duhanaj einen Mann an der Seitenlinie, der sehr viel von seinem Team verlangt. Das könnte in der Rückrunde ein wichtiger Faktor sein, dass man sich nicht einfach mit dem Ligaerhalt zufrieden gibt, sondern weiter nach vorne in der Tabelle schaut. Flawil startet am Sonntag um 14.30 Uhr mit dem Gastspiel in Herisau in die Rückrunde.

Nicht zufrieden sein, kann die zweite Mannschaft des FC Uzwil. Spielertrainer Dejan Misic strebte vor der Saison einen Platz in den Top 3 an. Nun findet sich Uzwil II aber kurz vor den Abstiegsplätzen wieder. Die Uzwiler müssen sich in der Rückrunde also um einiges steigern, um am Ende nicht um den Ligaerhalt kämpfen zu müssen. Uzwil II beginnt die zweite Saisonhälfte am Samstag um 17 Uhr mit dem Auswärtsspiel gegen Au-Berneck.

2. Liga inter: Bazenheid vor schwieriger Aufgabe

Der FC Bazenheid musste nach dem guten Start in die Rückrunde der 2. Liga inter am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage gegen Widnau einstecken. Gleich mit 0:3 gingen die Alttoggenburger baden. Es war zudem das Debüt des neuen Co-Trainers Philipp Muntwiler. Der FC-Wil-Profi hätte sich seinen Start sicherlich anders vorgestellt. Die Möglichkeit zur Wiedergutmachung hat Bazenheid am Samstag um 16 Uhr. Die Aufgabe ist aber alles andere als einfach. Denn der Gegner heisst FC Balzers. Die Liechtensteiner stehen mit zwölf Punkten Abstand auf dem ersten Platz der 2. Liga inter und werden sehr wahrscheinlich Ende Saison in die 1. Liga aufsteigen.

Besser abgeschnitten als Bazenheid hat am letzten Sonntag die Wiler U20. Das Team von Trainer Fabinho konnte Rapperswil-Jona II mit 3:1 besiegen. Auf Wil wartet am Samstag um 17 Uhr das Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Dardania St.Gallen. Im Hinspiel gewannen die Äbtestädter klar mit 5:0. Ob es im Rückspiel wiederum so deutlich wird, wird sich zeigen.

Ebenfalls siegreich am letzten Wochenende waren die Frauen des FC Wil. Sie schlugen den Tabellendritten der Nationalliga B, Sion, mit 3:1 und beendeten damit eine Negativserie. Nun geht es am Sonntag um 14.30 Uhr auswärts gegen den FC Küssnacht, der einen Punkt vor Wil steht.