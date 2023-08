Regionalfussball Missglückter Saisonstart: Der FC Uzwil geht auch im zweiten Spiel gegen einen Tessiner Klub als Verlierer vom Feld Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Dem FC Uzwil missglückt der Start in die 1.-Liga-Saison. Zuhause gegen die AC Taverne hält Uzwil zwar lange gut mit, muss sich aber aufgrund von zwei Kontertoren der Gäste mit 1:2 geschlagen geben.

Elio Stocker (rechts) war auf der linken Seite immer wieder ein Aktivposten beim FC Uzwil. Bild: Lukas Tannò

«Wir wussten, dass der Saisonstart schwierig werden würde», sagte Captain Michel Lanker nach dem Spiel. Trotzdem hätte man beim Erstligisten FC Uzwil mit mehr Punkten nach zwei Spielen gerechnet. Nach der 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger Mendrisio vor einer Woche, mussten sich die Uzwiler nun auch gegen die AC Taverne mit 1:2 geschlagen geben.

Dabei sah es gegen die Tessiner lange gut aus, dass der FC Uzwil zum ersten Mal in dieser Saison punkten kann. In der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beide Seiten. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Florjan Seferaj dann zum 1:0 für Taverne. Nur wenige Minuten später musste Joshua Müller im Uzwiler Tor erneut hinter sich greifen. Facundo Da Silveira konnte sich feiern lassen. Beide Tore entstanden nach Kontersituationen für die Gäste.

Noch einige Abstimmungsprobleme bei Uzwil

Man merkte, dass es beim FC Uzwil in der Sommerpause einige Wechsel gab. Die Abstimmung passt noch nicht so, wie sie sollte. «Es gibt sicher noch einiges, das wir besser machen müssen. Vor allem müssen wir sauberer spielen und den Ball in der Vorwärtsbewegung nicht so unnötig verlieren», meinte Lanker.

Nach dem 0:2 versuchte Uzwil mehr nach vorne zu machen, kam aber kaum zu nennenswerten Abschlüssen. Erst in der 80. Minute konnte Uzwil den Anschlusstreffer bejubeln. Fabio Moser scheiterte vom Elfmeterpunkt zwar am Tessiner Schlussmann, konnte den Nachschuss aber verwerten. «Wir kommen gut nach vorne, aber irgendwie fehlt es momentan im Angriff noch an Ideen,» so Lanker. In den ersten beiden Saisonspielen konnte Uzwil nur wenige Torschüsse verzeichnen. Das muss sich in Zukunft ändern, wenn Uzwil in der dritten 1.-Liga-Saison in Folge nicht schon wieder gegen den Abstieg spielen will.

Uzwil-Verteidiger Michel Lanker. Bild: Beat Lanzendorfer

Uzwil noch nicht in Bestbesetzung

Der Captain sagte: «Das wird sich auch ändern. Die neuen Spieler haben sich gut integriert und auf dem Feld passt es immer besser. Wenn nun noch die Spieler, die in den Ferien oder verletzt sind, zurückkommen, dann wird das Niveau im Training auch wieder ansteigen und der Trainer hat mehr Wechselmöglichkeiten.»

Die nächste Gelegenheit zu zeigen, dass die neue Mannschaft des FC Uzwil Spiele in dieser Liga gewinnen kann, bietet sich am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Dann treffen die Uzwiler auswärts auf den FC Kreuzlingen. In zwei Wochen kommt es dann direkt zum Lokalderby gegen den FC Gossau. Nach diesen Spielen wird man sehen, ob Lanker Recht hatte, dass sich das Team langsam gefunden hat und offensiv bessere Lösungen findet.