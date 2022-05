Regionalfussball Nur der FC Henau punktet: So haben die regionalen Teams in der 2. Liga regio gespielt In der 2. Liga regio haben Bronschhofen, Uzwil II und Sirnach ihre Spiele verloren. Nur Aufsteiger Henau kann mit dem 3:3-Unentschieden gegen Linth II an diesem Spieltag punkten. Trotzdem steht Henau sechs Runden vor Schluss immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz.

Andi Qerfozi (am Ball) und der SC Bronschhofen mussten in den letzten beiden Spielen zwei Niederlagen einstecken. Bild: Lukas Tannò

Dass der SC Bronschhofen sechs Runden vor Schluss auf dem zweiten Rang in der 2. Liga regional steht und die Chance sogar hat um den Aufstieg mitzuspielen, hätte vor der Saison niemand erwartet. Das Team hat sich lediglich den Ligaerhalt als Saisonziel gesteckt.

Nach einer starken Hinrunde startete Bronschhofen auch gut in die Rückrunde. In den letzten beiden Partien ging der SC Bronschhofen jedoch als Verlierer vom Feld. Nach der 1:4-Packung gegen Steinach am vergangenen Wochenende folgte nun eine 1:2-Niederlage in Bischofszell. Bronschhofen verliert damit den Anschluss an Leader Rapperswil-Jona II.

Aber nicht nur Bronschhofen musste sich an diesem Wochenende geschlagen geben. Auch Uzwil II geht gegen Steinach mit 1:5 unter. Die Uzwiler, welche lange in der erweiterten Spitzengruppe der Liga waren, finden sich nach dieser Niederlage auf dem siebten Platz wieder. Das Team von Spielertrainer Dejan Misic ist nun seit vier Spielen ohne Punkte. Der einzige Sieg in dieser Rückrunde konnte Uzwil II gegen Sirnach feiern.

Sirnach und Henau auf Abstiegsplätzen

Der FC Sirnach steht am Tabellenende und muss sich ernsthafte Sorgen um den Abstieg in die 3. Liga machen. In der Rückrunde hat Sirnach bisher alle Spiele verloren. Am Samstag setzte es ein 0:5 gegen Arbon ab. Das grösste Problem des FC Sirnach ist, dass sie fast keine Tore schiessen. Nur gerade einmal 18 Tore konnten die Sirnacher in 16 Saisonspielen erzielen.

Dazu kommt, dass sie am zweitmeisten Gegentore der Liga bekommen haben. 42 Mal musste der Sirnacher Schlussmann in dieser Spielzeit bereits hinter sich greifen. Nur ein Team ist in dieser Kategorie noch schlechter: Der Tabellenvorletzte FC Henau.

Der Aufsteiger war zwar das einzige Team aus der Region, welches an diesem Spieltag punkten konnte, aber mit 16 Punkten steht Henau immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz. Das 3:3 gegen Linth II war nicht das Ergebnis, welches Trainer Arlind Sopa sehen wollte.

Für Henau spricht, dass der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz gering ist. Nur gerade ein Punkt trennt den Aufsteiger vom sicheren zehnten Platz. Die letzten sechs Spieltage werden zeigen, ob Henau den Ligaerhalt noch schafft.