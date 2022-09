Regionalfussball Knapper Sieg gegen 1.-Liga-Schlusslicht: Uzwil reagiert auf die Niederlage gegen Kreuzlingen und holt drei Punkte Nach dem 1:3 gegen Aufsteiger Kreuzlingen letztes Wochenende forderte Uzwil-Trainer Markus Wanner eine Reaktion seines Teams. Die Uzwiler zeigen eine solche und gewinnen gegen den SV Höngg mit 2:1. Dank dem Dreier beträgt der Abstand auf die Abstiegsplätze neu vier Punkte.

Kristian Nushi (Nr. 7) feiert mit dem Team zusammen seinen Treffer zum 2:0-Zwischenstand. Bild: Lukas Tannò

«Wir haben auf die schwache Leistung am vergangenen Wochenende eine Reaktion gezeigt. Mir war wichtig, dass meine Mannschaft die Zweikämpfe im Mittelfeld annimmt und von Anfang bis Schluss kämpft», sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner nach der Partie und ergänzte:

«Bis auf einige wenige Momente haben wir das gemacht. Wenn wir noch ein wenig effizienter wären, dann würde dieses Spiel nicht so knapp enden.»

Strittige Szene kurz vor Schluss

Damit sprach der Trainer die Schlussphase an. Der SV Höngg drückte auf den Ausgleichstreffer und kam wenige Sekunden vor dem Ende nochmals gefährlich in den Uzwiler Strafraum. Dort ging ein Zürcher zu Boden und Höngg forderte einen Penalty. Höngg-Trainer Stefan Goll tat dies so vehement, dass er sogar die rote Karte sah.

«Das war eine strittige Szene. Ein anderer Schiedsrichter hätte in dieser Situation auf den Punkt gezeigt. Deshalb muss man sagen, dass unser Sieg am Ende doch etwas glücklich war», so Wanner.

2. Liga interregional: Wiler U20 verliert Spitzenspiel Der FC Wil U20 startete furios in die Partie gegen den FC Rorschach-Goldach. Bereits nach drei Minuten erzielte Luan Abazi das 1:0 für die Äbtestädter. Aber nur zehn Minuten später konnten die Gäste vom Bodensee ausgleichen und vor dem Seitenwechsel per Penalty noch auf 2:1 erhöhen.

Nach der Pause brauchte Abazi wiederum nur drei Minuten um zu treffen. In der 48. Minute sorgte er mit einem schönen Lupfer für den Ausgleich. Für einen Punkt reichte es den Wilern trotzdem nicht, denn 20 Minuten vor Schluss traf der ehemalige Uzwil-Stürmer Andrea Lo Re zum 3:2 für Rorschach-Goldach. Das Team von Trainer Fabinho konnte nicht mehr reagieren und musste sich zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben. (lto)

Bereits zur Halbzeitpause hätte es 4:1 für Uzwil stehen können. Denn nach dem 1:0 in der 11. Minute durch den Foulelfmeter von Routinier Thomas Knöpfel hatte der FC Uzwil weitere gute Möglichkeiten. Isak Beka traf kurz darauf nur die Latte und Waile Barkate scheiterte alleine vor dem Tor am Höngger Schlussmann.

Routiniers entscheiden das Spiel

So war es der andere Routinier der Mannschaft, der den jungen Spieler zeigen musste, wie das Toreschiessen geht. In der 25. Minute zeigte der 40-jährige Kristian Nushi seine ganze Klasse. Er liess auf der linken Seite seinen Gegenspieler stehen, zog nach innen und traf flach in die Torhüterecke. «Wenn Knöpfel und Nushi auf dem Platz sind, dann merkt man einfach, wie wichtig sie vor allem für die jüngeren Spieler sind. Denn Knöpfel und Nushi strahlen einfach eine gewisse Ruhe und Kontrolle aus,» sagte Wanner zu seinen beiden Torschützen.

Der Uzwiler Übungsleiter lobte aber auch noch einen anderen Spieler: «Unser Torhüter Edis Pilica hatte einige gute Paraden gezeigt und uns den Sieg gesichert.» Pilica ersetzte, wie schon letzte Woche, den verletzten Stammtorhüter Timon Waldvogel, der aufgrund einer Kapselverletzung am kleinen Finger erst Mitte Oktober wieder einsatzfähig ist.

Das bedeutet, dass der FC Uzwil auch kommenden Samstag um 16 Uhr im Derby gegen Gossau auf seinen Captain verzichten muss. Wanner erwartet ein schwieriges Spiel:

«Es ist ein Derby. Nächste Woche werden wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Rüti sein und das Spiel eine andere Intensität haben.»