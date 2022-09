Regionalfussball Klare Sache in der 2. Liga inter: Der FC Wil U20 gewinnt im Bergholz das Derby gegen Aufsteiger KF Dardania St.Gallen mit 5:0 Am Sonntagnachmittag traf die Wiler U20 auf den Aufsteiger aus der 2. Liga regional, KF Dardania St.Gallen. Das Wiler Nachwuchsteam, angeführt von Umar Saho Sarho, Luan Abazi und Sebastian Malinowski aus der ersten Mannschaft, liess St.Gallen keine Chance und fertigte den Aufsteiger mit 5:0 ab.

Sebastian Malinowski (in Weiss) konnte in der ersten Hälfte gegen KF Dardania St.Gallen ein Tor und zwei Assists zum Sieg der Wiler beisteuern. Bild: Lukas Tannò

Als der Trainer von Dardania St.Gallen die Aufstellung der Wiler U20 gesehen hatte, musste es ihm mulmig geworden sein. Im Tor stand mit Nico Strübi die Nummer drei der ersten Mannschaft, und im Sturm liefen Sebastian Malinowski, Umar Saho Sarho und Luan Abazi auf. Alle trainieren sie mit der ersten Mannschaft und werden ab und zu in der U20 eingesetzt, um Spielpraxis zu sammeln.

Umar Saho Sarho und Sebastian Malinowski wurden beim Challenge-League-Spiel des FC Wil gegen Aarau am Samstag eingewechselt. Malinowski bereitete dort sogar noch den Anschlusstreffer durch Nikolas Muci vor.

Der FC Wil U20 trat also mit sehr viel Qualität in der Offensive gegen Dardania St.Gallen an. Und das bekamen die Gäste schnell zu spüren. Vor allem Malinowski und Saho Sarho waren ein ums andere Mal nicht zu stoppen. Die Flügelspieler kamen mit sehr viel Tempo über die Seiten und bedienten immer wieder Mittelstürmer Abazi.

Spieler aus der ersten Mannschaft schiessen Dardania St.Gallen ab

Bereits in der vierten und sechsten Minute konnten Abazi und Saho Sarho einnetzen. Beide Male bereitete Malinowski die Tore vor. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich der Matchwinner dann noch selbst mit einem Tor. Nach einem Querpass von Saho Sarho musste Malinowski nur noch einschieben.

Zwar kam der Aufsteiger aus St.Gallen in der zweiten Hälfte etwas besser ins Spiel, Nico Strübi im Wiler Tor musste aber höchst selten eingreifen. So waren es erneut die Wiler, welche gefährlich vor dem Tor auftauchten. Umar Saho Sarho liess mehrere gute Chancen aus, bevor er in der 65. Minute zum zweiten Mal erfolgreich war. Und in der 86. Minute schnürte der 22-Jährige nach Vorarbeit von Abazi sogar noch einen Dreierpack. Somit geht das Derby in der 2. Liga interregional zwischen dem FC Wil U20 und KF Dardania St.Gallen deutlich an die Äbtestädter.

Fürs nächste Saisonspiel müssen die Wiler am kommenden Samstag nach Amriswil reisen. Um 16.30 Uhr werden sie dort versuchen, ihren dritten Sieg in Folge zu holen.