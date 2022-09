Regionalfussball Hitziges Lokalderby: Aufsteiger FC Flawil kassiert in Unterzahl gegen Uzwil II kurz vor Schluss das entscheidende Gegentor Das Derby in der 2. Liga regio zwischen Flawil und Uzwil II hatte von einer gelb-roten Karte über umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen bis zum einem Treffer kurz vor Schluss alles, was ein Derby braucht. Dank dem Siegtor in der 86. Minute holte sich der FC Uzwil II den ersten Saisonsieg.

Uzwils Spielertrainer Dejan Misic (in Blau), hier im Zweikampf mit Flawil-Captain Mirco Oertig, brillierte im Derby mit einem Tor und einem Assist. Bild: Lukas Tannò

«Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir haben gegen Uzwil II eine gute kämpferische Leistung gezeigt und uns auch nach dem Platzverweis nicht aufgegeben», sagte Flawil-Trainer Petrit Duhanaj, welcher seit dieser Saison beim Aufsteiger an der Seitenlinie steht.

Entscheidende Szene noch vor der Pause

Die gelb-rote Karte gegen Marco Di Nunzio kurz vor dem Seitenwechsel war laut Duhanaj auch die entscheidende Szene des Spiels: «Die rote Karte hat uns aus dem Konzept gebracht und war rückblickend sicherlich spielentscheidend.» Vor allem wenn man betrachtet, dass der FC Flawil besser in die Partie startete und mehr Spielanteile hatte als die zweite Mannschaft des FC Uzwil.

Doch auch wenn die erste gelbe Karte gegen Di Nunzio ein sehr harter Entscheid des Schiedsrichter war, weiss Duhanaj, dass sein Team in einigen Situationen cleverer agieren muss:

«Die Niederlage nur auf die Schiedsrichterleistung zu schieben, wäre zu einfach. Wir müssen in diesen Spielen einfach cleverer sein und auch in einem hitzigen Derby ruhig bleiben.»

Damit hat Duhanaj absolut recht, denn auch nach dem Platzverweis hatte der Aufsteiger durchaus Chancen auf den Sieg, war lauffreudiger als Uzwil und gab nicht einfach auf. Nach der Pause dann der Lohn für die harte Arbeit: Elfmeter für Flawil. Dusan Vasic verwandelte mit einem Panenka-Penalty souverän und brachte den Gast in Führung. Diese war zu diesem Zeitpunkt sicher nicht unverdient.

SC Bronschhofen mit Fehlstart Das Überraschungsteam der letzten Saison, der SC Bronschhofen, hat einen Fehlstart hingelegt. Nach der 3:4-Niederlage gegen Absteiger Calcio Kreuzlingen steht man nach drei Spielen mit einem Punkt auf dem zweitletzten Tabellenplatz der 2. Liga regio, Gruppe 2. Das ist für Trainer Alessandro Maier und Bronschhofen sicherlich zu wenig. Bronschhofen wird versuchen am kommenden Samstag um 17 Uhr gegen Tägerwilen den ersten Sieg einzufahren. (lto)

Flawil verliert Derby in extremis

Lange sah es so aus, als könnte Flawil in Unterzahl im Lokalderby punkten, denn Uzwil II gelang aus dem Spiel wenig bis gar nichts. So war das Team von Spielertrainer Dejan Misic ebenfalls auf einen Strafstoss angewiesen, um die Partie auszugleichen. In der 59. Minute schickte Misic Flawils Torhüter Ivan Dimic in die falsche Ecke und glich die Partie aus. Zwar hatte Uzwil nun das Spieldiktat übernommen, aber klare Torchancen blieben aus.

So war es ein weiterer ruhender Ball, der die Entscheidung brachte. Nach einem Freistoss von Dejan Misic stand in der Mitte Innenverteidiger Andreas Böfer goldrichtig und erzielte in der 86. Minute den Uzwiler Siegtreffer. Zwar kam Flawil kurz vor Schluss nochmals zu einem Abschluss, aber das Heimteam rettete die knappe Führung über die Zeit. Der FC Uzwil II holte sich damit nach zwei Niederlagen den ersten Saisonsieg und Flawil muss im dritten Spiel zum zweiten Mal als Verlierer vom Platz. Somit ist der Aufsteiger neu Schlusslicht der 2. Liga regional, Gruppe 1.

Trotzdem nimmt Petrit Duhanaj viel Positives aus dem Spiel gegen Uzwil II mit: «Wir haben viel Moral gezeigt und bis zum Schlusspfiff gekämpft. Man hat auch gesehen, dass wir uns als Aufsteiger vor niemanden verstecken müssen und das gibt mir viel Mut für die nächsten Spiele. Wenn wir noch gewisse Fortschritte im spielerischen Bereich machen, dann bin ich überzeugt, dass wir den Ligaerhalt schaffen.» Flawils nächste Partie findet am kommenden Samstag um 17 Uhr zu Hause gegen Montlingen statt. Uzwil II spielt am nächsten Sonntag um 14 Uhr auswärts in Mels.