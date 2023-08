Regionalfussball Grosser Umbruch beim SC Bronschhofen: Der Zweitligist geht mit vielen jungen Talenten in die neue Saison Am kommenden Wochenende startet der Regionalfussball in die Saison 2023/2024. Vor dem Meisterschaftsstart sticht eine Mannschaft heraus. Der SC Bronschhofen aus der 2. Liga regional musste in diesem Sommer viele ältere Akteure mit jungen Spieler ersetzen. Die Gefahr dadurch gegen den Abstieg spielen zu müssen, ist nicht von der Hand zu weisen.

Egzon Bytyqi (links), hier im Duell mit Bazenheids Marc Ott, ist einer von vielen neuen Spielern beim SC Bronschhofen. Bild: Michel Canonica

Abstiegskampf. Ein Wort, das jeden Fussballer schaudern lässt. In der letzten Saison war es ein Begriff der kurzzeitlich mit dem SC Bronschhofen in Verbindung gebracht wurde. Mitte April lag der Wiler Vorstadtklub auf dem letzten Platz der 2. Liga regional. Bronschhofen schaffte aber die Wende und holte aus den letzten neun Spielen 22 Punkte. Am Ende stand man auf dem vierten Platz. Auf was der SC Bronschhofen in dieser schwierigen Phase setzen konnte, war die Erfahrung und Qualität der Spieler. Viele von denen verliessen nach der Saison aber den Verein oder wechselten ins Senioren-Team. Es stand im Sommer ein grosser Umbruch an.

Der Trainer sieht viel Potenzial im Team

Die vielen Abgänge ersetzte Bronschhofen mit einigen Spielern aus der Fünftligamannschaft und jungen Talente aus der Region. Auch der Trainer ist ein Neuer. Christian Maier übernahm das Traineramt von seinem Sohn Alessandro. Für den neuen Mann an der Seitenlinie stellte sich die Frage, wie er aus diesem jungen, unerfahrenen Team eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenstellen kann, die nicht schon wieder gegen den Abstieg spielen muss.

Gemäss Maier hat der SC Bronschhofen diese Aufgabe lösen können: «Wir mussten ungefähr 13 Spieler ersetzen und konnten einige junge Talente für uns gewinnen. Es sind drei Spieler aus der Wiler U18 zu uns gewechselt und auch vom Nachwuchs des FC Uzwil oder Tobel-Affeltrangen sind Spieler gekommen.» Zusätzlich haben sich seit einiger Zeit Spieler aus der zweiten Mannschaft des SC Bronschhofen aufgedrängt. Diesen Spielern gibt man beim Dorfklub nun die Chance, sich in der 2. Liga regional zu behaupten.

Viele Derbys in der 2. Liga In der 2. Liga regio gibt es in dieser Saison einige Derbys. Denn neben Bronschhofen spielt auch Henau, Flawil und Uzwil II in derselben Gruppe. Der FC Henau eröffnet die Spielzeit am Samstag um 17 Uhr zuhause auf der Rüti gegen Steinach. Eine halbe Stunde später startet Flawil auswärts gegen 3.-Liga-Aufsteiger Bütschwil in die neue Saison.

Auch eine Liga höher, der 2. Liga interregional, beginnt die neue Spielzeit an diesem Wochenende. Bazenheid trifft am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Ifang auf KF Dardania St.Gallen. Am Sonntag um 16 Uhr geht dann auch die Saison des FC Wil U20 los. Die Fabinho-Elf trifft auswärts auf den FC Rapperswil-Jona II. Bereits am 26. August um 17 Uhr kommt es im Stadion Bergholz zum ersten Lokalderby zwischen dem FC Bazenheid und der Wiler U20. (lto)

Mit Akteuren, die geblieben sind und den talentierten Neuzugängen habe Bronschhofen eine Mannschaft mit viel Potenzial, so Maier. Das hat sich in der Vorbereitungsphase aber noch nicht gezeigt. Nur ein einziger Testspielsieg gegen Drittligist Zuzwil konnte Bronschhofen einfahren. Trotzdem ist man beim Dorfklub zufrieden mit der Vorbereitung. Die Trainings seien gut besucht und die Mannschaft zeige viel Einsatz.

«Es gibt sicherlich bei einigen Spielern, die lange in den Ferien waren, noch Nachholbedarf, aber grundsätzlich sind wir bereit für die Saison», sagt Maier. Ein Punkt, den die neuen jungen Spieler laut dem Trainer aber noch lernen müssen, sei die Härte und Körperlichkeit der 2. Liga.

Der SC Bronschhofen muss geduldig bleiben

Auch deshalb ist sich der SC Bronschhofen bewusst, dass die Saison nicht einfach werden wird. Maier sagt: «Wir haben uns kein Saisonziel gesteckt. Die ersten Spiele stehen für uns auch nicht so sehr im Fokus, denn wir wissen, dass dieses Team Zeit braucht, um sein ganzen Potenzial ausschöpfen zu können. Das kann erfahrungsgemäss fast ein halbes Jahr gehen.»

Bronschhofen ist also geduldig mit seiner neuen 2.-Liga-Mannschaft. Ob sich diese Geduld auszahlt oder man am Ende aufgrund des Umbruchs und dem sehr jungen Team doch gegen den Abstieg spielt, wird sich zeigen. Zu Beginn der Saison steht am Sonntag um 11 Uhr direkt das Regioderby gegen Uzwil II an. Keine leichte Aufgabe. Das weiss auch Maier: «Es wird sicherlich eine harte Partie, aber das Team freut sich auf das Spiel und den Saisonstart.»