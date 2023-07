Regionalfussball Grösstes regionales Vorbereitungsturnier: Trotz Meisterschaftsstart zwei Tage nach dem Bazenheider Cup nimmt Titelverteidiger FC Uzwil erneut teil Am 2. und 4. August findet mit dem traditionellen Bazenheider Cup wieder das grösste regionale Vorbereitungsturnier statt. Für Erstligist FC Uzwil, der zwei Tage später in die Saison startet keine optimale Ausgangslage. In diesem Jahr neu dabei ist der FC Kirchberg.

Fabio Moser (in Blau) und der FC Uzwil könnten in diesem Jahr den Bazenheider Cup zum dritten Mal in Folge gewinnen. Bild: Reto Martin

Der letztjährige Bazenheider Cup fiel wortwörtlich ins Wasser. Während dem Finale zwischen dem FC Uzwil und der Wiler U20 fing es so stark an zu regnen, dass das Spiel abgebrochen werden musste. Zum ersten Mal überhaupt gab es deshalb zwei Sieger. Beim grössten regionalen Vorbereitungsturnier hofft man dieses Mal natürlich auf besseres Wetter.

Die Gruppe A besteht aus Gastgeber Bazenheid, Bronschhofen und dem FC Kirchberg. In der Gruppe B spielen Uzwil, Wil U20 und Henau gegeneinander. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich also in diesem Jahr auf das Derby zwischen Kirchberg und Bazenheid freuen. Gespielt wird am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr und am Freitag ab 18.30 Uhr. Während in der Vorrunde am Mittwoch nur eine Halbzeit gespielt wird, dauert am Finaltag eine Partie 90 Minuten.

Uzwil tritt mit Patchwork-Team an

Für den FC Uzwil, der die letzten beiden Ausgaben des Bazenheider Cup gewonnen hat, wird die Titelverteidigung in diesem Jahr schwierig werden. Weil die 1. Liga-Saison bereits zwei Tage nach dem Finaltag startet, kann Uzwil nicht mit der kompletten ersten Mannschaft teilnehmen.

«Wir haben uns in Absprache mit dem FC Bazenheid darauf geeinigt, dass wir mit einem Mix von Spielern aus der ersten, zweiten und dritten Mannschaft antreten. An der Seitenlinie wird mit Tashi Dotschung der Trainer des 4.-Liga-Teams stehen», sagt Uzwil-Sportchef Armando Müller. Der neue Uzwiler Übungsleiter und Ex-FCSG-Spieler Giuseppe Gambino wird also nicht am Bazenheider Cup dabei sein.

Rekordsieger Bazenheid könnte profitieren

Die Uzwiler gehen deshalb in diesem Jahr nicht als Topfavorit an den Start. Müller meint: «Klar wollen wir erfolgreich sein und Spiele gewinnen, aber im Vordergrund steht, dass die jungen Spieler Erfahrungen sammeln können.» Davon könnte Rekordsieger Bazenheid profitieren. Das Heimteam kennt den Platz und will sich in der kommenden Saison der 2. Liga inter weiter nach vorne orientieren. Für die Bazenheider wäre es der erste Titelgewinn seit dem Jahr 2020.

Aber auch der FC Wil U20 ist immer für eine Überraschung gut. Das Team von Trainer Fabinho besteht aus jungen, technisch begabten Spielern und spielt schnellen modernen Ballbesitzfussball. Wenn das Wetter hält und Wil den Ball viel laufen lassen kann, ist eine erneute Finalqualifikation gut möglich.

Die Aussenseiterrolle nimmt in diesem Jahr neben dem SC Bronschhofen und Henau vor allem Drittligist Kirchberg ein. Ob der Neuling Bazenheid im Derby schlagen kann und vielleicht sogar für eine Sensation sorgen kann, wird sich zeigen.